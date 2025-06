Bambini con e senza disabilità insieme sulla pista con "Atletica in festa"

A Meda atleti con e senza disabilità insieme in pista, uniti dalla stessa passione. Sabato pomeriggio, 7 giugno 2025, allo stadio «Città di Meda» è andata in scena la terza edizione di «Atletica in festa», una manifestazione non competitiva che unisce sport e inclusione.

Un successo la terza edizione di atletica in festa

In cabina di regia le società sportive Briantea84 e Atletica Meda014, con il patrocinio del Comune di Meda e di Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali). Gli atleti sono scesi in campo per gare di 60 e 150 metri piani, salto in lungo con rincorsa, lancio del vortex e staffetta finale (4x50 metri). La DMG Briantea84 Cantù si è presentata in pista con 15 atleti, circa 120 i partecipanti totali. Non è mancato il continuo sostegno dei tecnici e dei volontari, con il pubblico a fare il tifo sugli spalti.

"Abbiamo dato risalto allo sport che unisce"

«Un’esplosione di gioia e spirito sportivo ha nuovamente illuminato la nostra giornata di atletica inclusiva - ha commentato Simona Tagliabue, dirigente Atletica Meda014 - L’obiettivo era chiaro: abbattere le barriere e dare risalto allo sport che unisce. E ancora una volta, atleti con e senza disabilità hanno corso, saltato, lanciato e sorriso insieme, dimostrando che il vero successo sta nella condivisione e nella felicità reciproca».

"L'evento ha soddisfatto le aspettative"

«L’evento ha soddisfatto le aspettative - ha aggiunto Ettore Maggioni, tecnico Briantea84 - Il nostro gruppo è stato ottimo, si sono aggiunti anche degli atleti della pallacanestro che sono stati molto bravi. Un buon modo per chiudere la stagione».

"Lo sport è capace di abbattere ogni barriera"

«Atletica in Festa è stata la dimostrazione concreta che lo sport può e deve essere un linguaggio universale, capace di abbattere ogni barriera e creare ponti tra le persone - la dichiarazione di Stefania Tagliabue, vicesindaco e assessore allo Sport di Meda - Questo evento è parte della rassegna ‘INclusione IN Movimento’ che, giunta alla sua terza edizione, testimonia, ancora una volta, l’impegno costante della nostra Amministrazione nel promuovere una cultura dello sport veramente inclusiva e in cui ogni iniziativa assume un significato profondo: ci ricorda che la diversità non è un ostacolo da superare, ma una ricchezza da valorizzare. Il nostro desiderio è costruire un percorso che va oltre la singola giornata di festa accrescendo, nel tempo, i valori dell’accoglienza, del rispetto reciproco e della partecipazione attiva. E' importante percorrere questa strada insieme perché l’inclusione si costruisce attraverso una rete fatta di persone, associazioni e istituzioni che credono negli stessi principi, sentendosi liberi di esprimere il proprio potenziale e di esserne parte integrante».

FOTO DI LUCA MANNO