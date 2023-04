Bellusco festeggia il secolo di vita di nonna Anna Brambilla

Giornata di festa per Bellusco e per il rione Cantone. Ieri, giovedì 27 aprile 2023, ha infatti raggiunto il traguardo del secolo di vita Anna Brambilla. La donna ha ricevuto gli auguri del sindaco Mauro Colombo e dell'Amministrazione comunale.

Una vita trascorsa a Cantone

Una vita intensa, trascorsa nella sua amata Bellusco. In particolare nel rione Cantone, di cui nel corso degli anni è diventata una vera e propria colonna. Nata in via Castello, nel cortile della "Palazzina", Anna Brambilla è cresciuta in una famiglia di contadini e quindi si è sposata con Luigi Ronchi, mancato pochi anni fa quasi centenario. Nella vita ha svolto la professione di sarta. Ha visto la Seconda Guerra Mondiale, che ricorda anche in paese. Ha visto la Bellusco che cresceva con l'arrivo di nuove persone; ha visto i suoi figli Mariangela, Maurizio e Laura crescere, i nipoti e i pronipoti arrivare. Nella giornata di ieri, Anna Brambilla ha ricevuto anche la visita del sindaco di Bellusco Mauro Colombo, che alla neocentenaria ha donato una targa celebrativa e uno splendido mazzo di fiori, ma non solo. L'Amministrazione comuale, infatti, ha consegnato ad Anna anche il suo certificato di nascita conforme all'originale. Un momento davvero speciale per la neo centenaria, che chiacchierato amabilmente con il primo cittadino.

Un importante insegnamento

Parlando con il sindaco Mauro Colombo, Anna Brambilla ha lasciato anche un prezioso insegnamento, mettendo un po' a confronto la vita di una volta con quella attuale.

"Una volta la vita era più semplice, oggi siamo tutti spinti dall'avere e spesso non si è contenti e a volte si è troppo invidiosi del bello delle altre persone", ha sottolineato.

