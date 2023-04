Concorezzo in festa per un nuovo centenario

Concorezzo in festa per Sauro Zaffaroni, nuovo centenario residente in paese. Il ragioniere lunedì 17 aprile ha tagliato il traguardo del secolo di vita, ricevendo anche gli auguri dell'Amministrazione comunale.

L'infanzia milanese

Nato a Greco Milanese, l'attuale Greco Pirelli, il 17 aprile del 1923, Sauro Zaffaroni ha trascorso la sua infanzia nel milanese. Superati i difficili anni della guerra, il concorezzese è riuscito a completare il suo percorso di studi, diventando ragioniere. Un traguardo non da tutti all'epoca.

"Era difficile riuscire a raggiungere certi obiettivi in ambito scolastico - raccontano le nipoti di Sauro - Forte del suo titolo di ragione ha potuto iniziare a lavorare in numerose aziende del territorio, collaborando con importanti marchi italiani e non solo. Tra questi anche la Richard-Ginori, impresa che avrà per lui un significato molto particolare".

Qui infatti Sauro Zaffaroni incontrerà la moglie Aurelia Panceri, concorezzese doc e segretaria della nota azienda specializzata nella lavorazione della porcellana.

"Si sono conosciuti e il loro fidanzamento è durato per tanti anni, prima che convolassero a nozze - continuano le nipoti - Si sono sposati nel 1974 e successivamente si sono trasferiti a Brugherio, andando a vivere alla Edilnord. Sono rimasti lì fino al 2012, quando hanno effettuato l'ultimo trasloco della loro vita, venendo a Concorezzo. Sauro aveva la bellezza di 89 anni e nostra zia Aurelia non molti meno: non certo un'età "semplice" per affrontare un trasloco e abituarsi alla vita in un nuovo paese".

L'elisir di lunga vita

Una volta raggiunta la meritata pensione, Sauro Zaffaroni ha continuato a studiare e tenersi informato, affiancando alla sua curiosità uno stile di vita attivo e sportivo. Forse si nasconde proprio in queste piede l'elisir di lunga vita che gli ha permesso di raggiungere i 100 anni in grande forma.

"Nostro zio è lucido e attivo, a parte qualche inevitabile acciacco legato all'età - continuano le nipoti - Da piccolo purtroppo non ha potuto praticare tanto sport perché la sua famiglia gli aveva sempre "imposto" di studiare: si ricorda lucidamente quando a Greco Milanese osservava i suoi amici giocare a pallone mentre lui era in camera sui libri... Quando è andato in pensione però ha deciso di recuperare, facendo canottaggio, ciclismo e camminando per diverse ore al giorno. All'attività fisica ha sempre abbinato lo studio: si è iscritto all'università della Terza età in Cattolica, frequentando i corsi di Storia Medievale e Teologia. Ancora oggi non si perde un documentario e appena possibile fa le parole crociate. Insomma, la sua mente è fresca... Forse il segreto della sua giovinezza è proprio qui".

Gli auguri dell'Amministrazione comunale

Nei giorni scorsi, come sempre accade in questi casi, anche l'Amministrazione comunale di Concorezzo ha celebrato il prestigioso traguardo raggiunto da Sauro Zaffaroni.