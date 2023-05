Benemerenza civica al volontario che salvò la vita alla motociclista di Camparada

Il Consiglio comunale di Varenna, su proposta del sindaco Mauro Manzoni, ha assegnato con voto unanime la civica benemerenza a Giacomo Mellera, 28 anni, il volontario protagonista di un atto di grande coraggio nello scorso mese di marzo

Benemerenza al volontario che salvò la vita alla motociclista di Camparada

Il giovane volontario del Soccorso Bellanese lo scorso 19 marzo 2023 salvò la vita a Loredana Confalonieri, la motociclista di Camparada coinvolta nel grave incidente stradale in cui perse la vita il marito, Francesco Panighi. Lo schianto avvenne sulla Strada Provinciale 72, nei pressi dello svincolo verso la frazione Pino. I due coniugi, mentre viaggiavano in moto sul lungolago, furono coinvolti in un terrificante sinistro: l'uomo, purtroppo, morì sul colpo, mentre la moglie rimase gravemente ferita.

L'intervento decisivo del volontario

Giacomo Mellera si trovava a casa dei genitori, a pochi passi dall’incrocio. Il 28enne sentì il boato e corse sul posto. Il suo fu un intervento decisivo insieme a quello di un Vigile del fuoco di Torino e di un medico residente sul lago. Fu Giacomo a prestare le prime importantissime cure alla donna, che ebbe così modo di salvarsi. Ma Giacomo fece di più: rimase accanto a Loredana per tutto il tempo, in ginocchio a reggerle la testa, fino a quando non venne trasferita sull’eliambulanza. Un atto di coraggio e spirito di servizio che ora verrà premiato con la benemerenza civica.

Fuori pericolo

Da quel maledetto giorno Loredana è ancora ricoverata in ospedale. Arrivate al "Circolo" di Varese in gravissime condizioni, oggi è stata dichiarata fuori pericolo dal personale medico. Il suo quadro clinico è ancora piuttosto delicato, ma almeno la famiglia e l'intera comunità di Camparada possono tirare un sospiro di sollievo. Il percorso riabilitativo sarà piuttosto lungo e complesso, ma Loredana può contare sul pieno sostegno delle figlie, Roberta ed Eleonora, che non hanno mai lasciato sola la loro leonessa e ora sperano di poterla riportare a casa il prima possibile.