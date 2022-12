Benemerenze civiche: Meda premia due cittadini esemplari

Un imprenditore dal cuore d’oro che ha fatto tanto per la sua città e un pilastro del Cai, che ha trasmesso la sua immensa passione per la montagna alle giovani generazioni.

Benemerenze civiche a due cittadini esemplari

Sono Antonio Franco Galimberti, amministratore delegato della Flexform, nota azienda nel settore dell’arredo, e Mario Terraneo, storico alpinista ex presidente del Cai, i due cittadini esemplari ai quali il Comune ha conferito le benemerenze civiche 2022. La cerimonia si è svolta sabato, 17 dicembre 2022, alle 18 n una sala Pertini gremita. A consegnare il prestigioso riconoscimento il sindaco Luca Santambrogio, che oltre all'attestato con la motivazione della benemerenza ha donato ai due cittadini una moneta in metallo ricoperta da uno strato d’oro realizzata dall’architetto medese Ricardo Cassina, raffigurante piazza Vittorio Veneto, il cuore di Meda.

La motivazione del riconoscimento ad Antonio Franco Galimberti

«In segno di riconoscenza per la sua attiva e duratura presenza nel consiglio dell’Ente morale Causa Pia-Asilo infantile di Meda, che offre un prezioso e qualificato servizio a favore dei piccoli medesi e delle loro famiglie. In particolare, per il compimento di opere di bene a beneficio dell’Ente morale e dei fruitori dell’asilo - la motivazione del riconoscimento a Galimberti - Per la generosa partecipazione a numerose iniziative culturali e solidali, a testimonianza della sua vicinanza a Meda e dell’alto valore sociale della sua condotta. In particolare, per essere un esempio di solidarietà, così da rendere “ordinarie” opere “straordinarie” nell’aiuto al prossimo. Per aver contribuito, quindi, ad elevare il senso di “comunità” con totale spirito di liberalità».

"Sono onorato di questo riconoscimento, tutto quello che ho fatto per i bambini l'ho fatto con spontaneità, mi è venuto in modo naturale - ha commentato Galimberti - Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato a realizzare gli importanti progetti per l'asilo, il consiglio era come una grande famiglia. E grazie all'Amministrazione comunale, con la quale c'è sempre stato un bel rapporto".

I motivi della premiazione di Mario Terraneo

Terraneo è stato invece insignito dell’onorificenza «per il suo spessore umano nel ruolo di educatore. In particolare, per l’attenzione ai temi dell’inclusività dei più vulnerabili e del coinvolgimento delle giovani generazioni in progetti di pubblica virtù. Per la promozione di iniziative legate al “mondo della montagna”, per insegnare i valori del rispetto del prossimo e dell’ambiente, dedicandole soprattutto agli studenti delle scuole medesi e ai giovani in maggiore difficoltà. Per aver caldeggiato, inoltre, la costruzione della palestra di arrampicata e la sede del “Cai città di Meda”. In particolare per aver aperto alla cittadinanza un luogo di insegnamento e apprezzamento di una disciplina “capace di educare alla conoscenza di se stessi e al rispetto delle regole”».

"Grazie a tutti, amici del Cai e non - ha detto Terraneo visibilmente emozionato - Sono contento di aver fatto tanto per i giovani e di averli portati in montagna. Tanti i progetti realizzati, dalla scuola di sci al recentissimo bosco del 75esimo del Cai. Grazie ai miei collaboratori, senza i quali non avrei potuto ottenere questi risultati".

Dopo le benemerenze civiche donati due quadri al Comune

Al termine della cerimonia Galimberti, che è anche un artista, ha donato al Comune due quadri dedicati al mondo femminile realizzati con frammenti di cristallo Venini, che erano stati esposti all'ingresso del Municipio l'8 marzo 2022 in occasione della Festa della donna.