Bernareggio: a una settimana dalla tromba d'aria riapre la scuola materna

A una settimana di distanza dalla tremenda tromba d'aria che ha colpito il territorio di Bernareggio, la scuola materna "Rodari" si appresta a riaprire i battenti dopo la chiusura di sette giorni imposta a causa degli ingenti danni subiti al tetto e alla facciata.

La comunicazione è arrivata poche ore dall'Amministrazione comunale, che ha confermato come i sopralluoghi degli ultimi giorni abbiano dato esito positivo:

"Nel pomeriggio di ieri si è svolto un incontro di verifica relativo alla messa in sicurezza dell’edificio della scuola dell’infanzia "Rodari" presso il Comune di Bernareggio, alla presenza delle istituzioni, cui è seguito un sopralluogo alla struttura. Le lavorazioni di questi giorni hanno garantito la messa in sicurezza dell'edificio, fatta salva un’ulteriore verifica di vetri e serramenti che è stata effettuata questa mattina. E' stata dunque emessa revoca dell'ordinanza per la chiusura e la scuola "Rodari" riaprirà ai bambini lunedì 2 ottobre"

Prosegue la conta dei danni

Intanto prosegue la conta dei danni subiti sia dalle strutture che private. Oltre alla scuola materna, infatti, a pagare un conto salato sono stati anche il Municipio, l'Auditorium e diverse abitazioni tra via Sauro, via Libertà, via Ponti e via Cavour. In quest'ultima, ricordiamo, una casa è stata gravemente danneggiata a causa del crollo di un albero da una villa posta nelle vicinanze. Come conseguenza, una famiglia è stata costretta a sfollare in attesa che i Vigili del fuoco concedano nuovamente l'agibilità. Stando a una prima stima previsionale, il conto sarà maggiore rispetto a quello relativo ai danni delle ondate del maltempo di luglio.