Bernareggio: al via il nuovo servizio "Un amico al telefono in ascolto"

A Bernareggio parte il servizio "Un amico al telefono in ascolto", iniziativa promossa grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e l'associazione "Un amico al telefono".

Gestito da volontari formati, accoglienti e non giudicanti, il servizio di ascolto telefonico offre la possibilità di parlare ed essere ascoltati, a coloro che sentono il bisogno di condividere le proprie emozioni, i propri sentimenti. Tre le opzioni offerte:

ASCOLTO TELEFONICO - garantendo il totale anonimato, il servizio è rivolto a chi sente il bisogno di condividere le proprie esperienze al fine di superare un momento difficile: per parlare, chiamare lo 039.6612807, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 22

TELEFONO COMPAGNIA - un servizio telefonico in giorni stabiliti con l'utente, in un rapporto personale, dedicato particolarmente a persone sole, malate, desiderose di contatto umano. È il volontario che chiama l'utente intessendo un rapporto continuativo di amichevole compagnia: per info 039.6612807

SERVIZO WHATSAPP - dedicato anche ai più giovani, il volontario accoglie attraverso la chat, nel rispetto della privacy e garantendo l’anonimato, chi attraversa un momento difficile: scrivere al 333.2025460, martedì, mercoledì e giovedì dalle 19 alle 21 e sabato dalle 10 alle 12.

Il servizio viene organizzato con il sostegno dell'assessorato alle Politiche sociali.

"Rendiamo strutturale un servizio che durante la fase più acuta della pandemia era stato molto utile per i nostri concittadini che avevano bisogno di ricevere ascolto - spiega l'assessore Jamila Abouri - Ora, grazie alla collaborazione con l'associazione Un Amico al Telefono, diamo ai bernareggesi la possibilità di trovare persone accoglienti e non giudicanti, al telefono o via whatsapp, disponibili per una chiacchierata, un confronto o semplicemente ascolto. Perché riuscire ad aprirsi con qualcuno non risolve i problemi, ma certamente è un buon inizio per trovare una via d'uscita e intravedere possibili soluzioni. Il forte raccordo dell'associazione con il Comune poi sarà utile per monitorare particolari situazioni di fragilità e fare prevenzione. Per arginare esclusione e solitudine, è anche questo uno strumento che mettiamo a disposizione della comunità".