Besana, i bimbi della primaria accolgono Anastasiia

La bambina ucraina è una nuova alunna della classe 5^B della «Don Gnocchi»

La scuola primaria «Don Gnocchi» di Besana in Brianza ha aperto le porte a un’altra bambina ucraina fuggita dalla guerra. E lo ha fatto con la sua nota miscela di generosità ed entusiasmo.

"Benvenuta Anastasiia"

La scorsa settimana Anastasiia ha varcato per la prima volta l’ingresso del plesso di via Beato Angelico, proprio come fatto da Maksim - coetaneo e connazionale - una settimana prima. Ad accoglierla ha trovato i compagni di classe della 5^B con cartelloni colorati, disegni, bandiere e cuori rosa con racchiuso il suo nome. Una festa per farla sentire a casa anche se distante migliaia di chilometri da quella in cui è cresciuta.

Il gran lavoro degli insegnanti

Oltre ad Anastasiia e Maksim, altri due piccoli ucraini frequentano già il Comprensivo di Besana in Brianza, iscritti alla scuola dell’infanzia e alla secondaria di primo grado. Non saranno di certo i soli anche perché dei 28 profughi giunti fino ad oggi in città, 15 sono minori dai 2 ai 15 anni.

Si può ben immaginare che accanto alla voglia di far tornare a respirare a questi ragazzini aria di normalità, c’è il grande lavoro dei docenti che stanno davvero facendo il possibile - e lo abbiamo constatato con i nostri occhi - per superare quelle che sono le immaginabili difficoltà legate all’accoglienza di giovanissimi che non parlano l’italiano e che, da un giorno all’altro, si trovano sbalzati in una realtà nuova, lontani da tutto ciò che per loro era quotidianità.