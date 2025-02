Centinaia di persone si sono ritrovate oggi, venerdì 14 febbraio, nella chiesa di San Martino a Biassono, per l'ultimo saluto a Lorenzo Rovagnati, l'erede della storica azienda di salumi con sede a Biassono, Villasanta e Arcore, morto in un incidente in elicottero lo scorso 5 febbraio.

Biassono si ferma per l'ultimo saluto a Lorenzo Rovagnati

Una chiesa gremita, che a stento è riuscita a contenere tutte le persone che hanno voluto rendere omaggio al 42enne morto nell'incidente di mercoledì scorso a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma. Incidente nel quale hanno perso la vita anche i due piloti, Flavio Massa e Leonardo Italiani.

La salma di Lorenzo Rovagnati è arrivata davanti al piazzale della chiesa alle 14.15. Alle 14.30 l'inizio della cerimonia funebre alla presenza dei familiari e amici e delle autorità cittadine di Biassono, Macherio, Arcore e Villasanta. Presenti anche i Carabinieri, la Polizia Locale, la Polizia di Stato, la Protezione civile, la Croce Bianca e la Croce di Malta e gli Alpini, oltre a tutti i rappresentanti delle associazioni locali.

La madre di Lorenzo Rovagnati, visibilmente commossa, ha letto la prima lettura. Poi la parola al sacerdote che durante l'omelia ha ricordato:

“Non dobbiamo dare per scontato il fatto di essere qui. Siamo qui perché Gesù durante l’ultima cena aveva prospettato la sua morte tragica e ingiusta ma dice ai suoi discepoli: non siate tristi perché io vado a prepararvi un posto. Gesù mantiene la sua parola anche oggi: Lorenzo ora è col Signore e vive la piena felicità “.

Mercoledì 12 febbraio, lo ricordiamo, è nata la terzogenita di Lorenzo Rovagnati, Sofia. Il 49enne attendeva con gioia l'arrivo della terza figlia insieme alla moglie Federica Sironi con la quale si era sposato il 1 giugno 2019 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso a Macherio.