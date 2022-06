Biblioteca di Mezzago, il grande giorno è arrivato. Mercoledì 15 giugno 2022 l'Amministrazione comunale illustrerà il progetto di riqualificazione dell'edificio. Un progetto che nei mesi scorsi ha suscitato più di una polemica.

Un confronto atteso da tempo

Il momento tanto atteso è arrivato. Mercoledì l’Amministrazione comunale di Mezzago è pronta a incontrare la cittadinanza per illustrare il progetto riguardante la riqualificazione della biblioteca. Un progetto che negli scorsi mesi ha sollevato in paese più di una polemica: in molti, infatti, non hanno apprezzato la scelta del Comune di mettere mano a uno degli edifici simbolo di Mezzago, apprezzato da residenti di tutte le età. Uno scontro scoppiato all’inizio del 2021, quando l’Amministrazione ha annunciato la propria volontà di trasformare la biblioteca in un polo civico, culturale e ricreativo, spostando all’interno della struttura di via Biffi gli uffici del Comune (liberando così il Municipio). Una proposta duramente contestata dalla minoranza, ma anche da numerosi cittadini, alcuni dei quali hanno dato vita al movimento «Amo la Biblio», protagonista di diverse iniziative di sensibilizzazione per preservare la biblioteca di via Biffi.

Appuntamento alle 20.30

Nelle scorse settimane il progetto ha ricevuto un finanziamento di 500.000 euro da parte di Regione Lombardia ed è quindi pronto ad essere concretizzato. Tutti i dettagli saranno svelati mercoledì sera in Sala Civica, proprio all’interno della biblioteca, a partire dalle 20.30.