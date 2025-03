Buon compleanno al Gruppo di cammino, dieci anni e tanti chilometri nelle gambe

Sono già passati 10 anni da quando il mitico walking leader "John" (alzi la mano chi in città non conosce il mitico Gianpiero Vitali) ha messo le basi per creare il gruppo di cammino di Arcore. Una data importante che il Club Escursionisti arcoresi, guidato da quasi 25 anni dall'infaticabile Giancarlo Ferrario, ha voluto celebrare venerdì pomeriggio.

Dieci anni intrise di risate, incontri, passeggiate e, soprattutto, tantissimi chilometri macinati.

Un bilancio positivo

"Ieri, venerdì 7 marzo, abbiamo festeggiato il nostro decimo compleanno organizzando un’uscita nel parco dei Colli Briantei - ha sottolineato il presidente Ferrario - Abbiamo dovuto affrontare un mucchio di deviazioni a causa del cantiere della Pedemontana che ha distrutto gran parte dei nostril amati itinerari. Il bilancio di questi dieci anni è sicuramente positivo perchè il gruppo di cammino di Arcore è diventata una realtà che si è consolidata nel corso degli anni. Ad oggi abbiamo un numero fisso di partecipanti storici ha visto più di trecento iscritti e gode di un turnover continuo. Venire con noi non costa niente e le uniche cose che si possono guadagnare sono la buona salute e l’allegria che derivano dalle buone abitudini e dallo stare insieme. Basta venire al martedì e al venerdì in piazza Pertini alle 14.30 e via, si parte! Vi aspettiamo".

La storia del Cea

Il gruppo di Camminno arcorese, dicevamo, si inserisce nella gloriosa storia del Cea, che quest'anno soffia 63 candeline.

Era una calda domenica di luglio del 1962 quando un gruppetto di amici arcoresi, salita la via normale dei "Tre Torrioni Magnaghi", raggiunge 2.187 metri dalla cima della Grignetta per il versante Est, trovandovi con piacevole sopresa altri concittadini, qualcuno conosciuto, qualche altro noto solo di vista.

Un incontro casuale, durante il quale i partecipanti si scambiarono le impressioni sulla salita, condita con qualche battuta spiritosa. Qualcun altro raccontava le ascensioni di prestigio fatte di recente per "fare colpo2 prima della tradizione foto di rito che immortalò un momento storico. "Varda quanta bela gent d'Arcur ca va in muntagna; perché femm nò una sucietà d'apasiunà da la muntagna". Detto e fatto. E così, in maniera un pò casuale, venne posata la prima pietra della storia del sodalizio arcorese.

La proposta venne accettata e il gruppo si diede il primo appuntamento nei giorni seguienti presso la "Cà di poei" in via Roma. Il risultato della riunione fu la nascita del Club Escursionisti arcoresi. Quella sera venne concordato anche un calendario che prevedeva diverse gite, tra le quali lo sci estivo a Livrio, la salita al rifugio Giannetti e al Badile e la Marronata al rifugio Stoppani (Resegone). Nel dicembre del 1962 gli iscritti al sodalizio fufono 35.

Nel corso degli anni il Cea si è evoluto sempre più, ha aumentato il numero dei soci e simpatizzanti, arrivando ad accogliere quasi 450 membri.