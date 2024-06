Calcio, amicizia e solidarietà a Meda per ricordare Fily e Nicola

Un fine settimana all’insegna dell’amicizia, della solidarietà e del calcio, lo sport che accomunava Nicola Pirovano, il farmacista medese scomparso improvvisamente nel 2022 a 34 anni, e Filippo Finocchio, il 15enne di Misinto, tifoso juventino, morto a 15 anni a causa di un osteosarcoma, una tremenda malattia che il suo papà, Antonio Finocchio, vuole cercare di sconfiggere grazie alle iniziative dell’associazione Insieme per Fily, fondata dopo aver perso il figlio.

Due tornei di calcio con lo Juventus Club Meda

Proprio a questi due ragazzi scomparsi prematuramente, oltre che alle vittime della tragedia dell’Heysel e di piazza San Carlo, lo Juventus Club Meda ha dedicato i tornei che si sono svolti sabato e domenica allo stadio Mino Favini in via Icmesa, patrocinati dalla Provincia di Monza e Brianza e dal Comune. Sabato è andato in scena l’ottavo torneo edizione giovani «Un gol per Filippo», riservato alle classi 2012-2014-2016, che ha visto sfidarsi sul campo 22 squadre di bambini. Ad aggiudicarsi la vittoria due formazioni della Sisport Juventus (2014 e 2016), mentre tra i 2012 ha primeggiato l’Ardor Lazzate.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Solidarietà in memoria di Filippo

«Filippo, grande tifoso della Juventus, era un nostro tesserato insieme al papà, con il quale collaboriamo da anni - spiega il presidente dello Juventus Club Meda, Stefano Borgonovo - Anche stavolta tutto il ricavato andrà in beneficenza per sostenere le attività di Insieme per Fily».

Un importante contributo è stato dato, come tutti gli anni, dagli Amici di Rez, associazione di Cogliate che ha consegnato un assegno da 1.500 euro.

Una targa per ricordare Nicola Pirovano

E proprio la squadra Insieme per Fily ha trionfato nella 17esima edizione del torneo domenicale, terzo memorial Nicola Pirovano.

Anche il professionista medese manca immensamente alla storica farmacia Pirovano di Meda, che era il suo luogo di lavoro ma anche la sua famiglia. E il fatto che sarà sempre nei cuori dei professionisti che lavorano in via Solferino è stato inciso sulla targa in marmo mostrata al momento delle premiazioni e che verrà posizionata sopra la porta d’ingresso della farmacia.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

La cerimonia per le vittime dell'Heysel

Tra una partita e l’altra, si è svolta una cerimonia emozionante attorno alla targa apposta allo stadio dallo Juventus Club proprio in memoria delle vittime dell’Heysel e di piazza San Carlo. Presenti ospiti illustri, come Domenico Beccaria, direttore del Museo del grande Torino, e Iuliana Bodnari, presidente e fondatrice del Comitato Per Non Dimenticare Heysel Reggio Emilia.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

SERVIZIO COMPLETO SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA DA MARTEDI' 18 GIUGNO 2024