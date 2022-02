Caldaia rotta, anziani al freddo

Triuggio

Disagi al centro sociale "Il Melograno" ma il nuovo impianto è già arrivato e sarà installato a breve.

Ci si scalda con le stufette al centro anziani "Il Melograno" di Triuggio, rimasto al freddo a causa della caldaia rotta.

Caldaia rotta

La nuova caldaia è già arrivata. Come ha rassicurato il sindaco, Pietro Cicardi, "l’impianto sarà sostituito e messo in opera entro pochi giorni". Il tempo necessario ai tecnici per eseguire opere di muratura e idraulica. Un guasto si era già verificato nel febbraio del 2017, poi sistemato. Il centro di via Puccini aveva appena riaperto ai soci lunedì 7 febbraio. La sede era rimasta chiusa in via precauzionale durante l’ultima ondata della pandemia e una volta riaperta gli anziani sono rimasti al freddo a causa del un guasto alla caldaia. Appena pochi giorni dopo la ripresa delle attività, infatti, l’impianto si è bloccato.

Il sindaco rassicura

"Purtroppo si tratta di un danno importante – ha spiegato il primo cittadino – È bruciata la scheda madre per cui una riparazione non conviene, ci siamo attivati per l’acquisto di un nuovo impianto ma serve qualche giorno per la procedura. Sicuramente sostituire la caldaia del centro anziani è un ulteriore passo verso l’efficientamento energetico - ha aggiunto Cicardi – Stiamo gradualmente dotando di nuovi impianti tutti gli edifici comunali". "Ringraziamo il sindaco per il tempestivo intervento" hanno fatto sapere i soci.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 22 febbraio 2022.