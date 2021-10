Arcore, caldaia rotta all'asilo: bimbi al gelo e orario dimezzato

in data 22/10/2021, non è possibile garantire l’adeguato riscaldamento delle aule scolastiche - si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco - I nostri uffici sono già al lavoro per risolvere il problema in tempi celeri. In condivisione con la Dirigenza scolastica, al fine di tutelare sia la salute degli alunni che le necessità delle famiglie, si è stabilito di chiudere, con ordinanza del Sindaco n. 130 del 22/10/2021, i servizi scolastici della scuola di via Mantegna a partire dalle h 12.30 per i giorni da lunedì 25/10/2021 a venerdì 29/10/2021".

Dunque i piccoli potranno consumare il pasto a scuola prima di dover abbandonare l'asilo.

"Non male come inizio - ha sottolineato il sindaco Bono - Come già ampiamente dibattuto in campagna elettorale il tema della scuola è molto attuale e non a caso, mi viene da dire, il mio primo intervento riguarda proprio la manutenzione di un plesso scolastico che da tempo necessitava il cambio della caldaia. Devo ringraziare la dirigente scolastica Marta Chioffi che ho avuto il piacere di incontrare in questi giorni. Con lei e, più in generale, con tutti i dipendenti comunali che ho incontrato nei giorni scorsi, si è insaurato fin da subito un buon rapporto. Confido di poter contare sempre sulla loro collaborazione".