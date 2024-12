Caldaia rotta, banda costretta a fare le prove con i cappotti e le stufette elettriche

Mentre l’Amministrazione comunale di Arcore continua a raccogliere a mietere successi per le molte iniziative messe in campo in campo musicale negli ultimi mesi, gli allievi del Corpo musicale "Lidia Ravasio" sono costretti, ormai dall'inizio dell'inverno, a fare le prove al freddo nella sede fatiscente di via Belvedere, a Cascina del Bruno.

Musicisti costretti a provare con addosso i cappotti

E’ questa l’incresciosa situazione che sta vivendo il Corpo Musicale "Lidia Ravasio" di Arcore. La caldaia della loro sede (che ricordiamo, condividono con il Comitato Cernobyl Brianza), dicevamo, è datata e rotta ormai da mesi. Ripararla costerebbe circa 30mila euro. Per questo motivo i musicisti, guidati dal maestro Andrea Brivio, sono costretti a portarsi da casa le stufette elettriche al fine di cercare un pochino di tepore durante le prove che vengono effettuate nelle sere in settimana. Senza contare il fatto che per ripararsi dal freddo preferiscono suonare con addosso cappotti e giubbotti.

Una situazione venuta a galla nei giorni scorsi quando il sodalizio, sulla propria pagina Facebook, ha pubblicato il volantino riguardante il Concerto di Natale che si svolgerà sabato sera alle 21 nell’auditorium della chiesa Maria Nascente di Bernate.

Sopra al volantino è stato aggiunto un commento ironico ma tagliente: "Vi aspettiamo. P.s. Quest'anno dopo serate di prove a 10 gradi nella nostra sede, è ancora più meritato".

Nelle ultime ore un altro post è stato postato sempre dal sodalizio.

Il sindaco corre ai ripari

Una situazione di evidente disagio che è finita anche sul tavolo del primo cittadino Maurizio Bono.

"Siamo a conoscenza delle problematiche riguardanti la caldaia della sede di via Belvedere - ha sottolineato il sindaco - Per riparla ci vogliono oltre 30mila euro. In questo momento la nostra intenzione è quella di proporre al Corpo musicale un cambio di sede. La nostra idea potrebbe essere quella di proporre loro una delle aule di un’ala della scuola elementare di Bernate. Per intenderci quella che veniva utilizzata fino a qualche anno fa da diverse associazioni. Nei giorni scorsi ho effettuato un sopralluogo per capire la fattibilità del trasferimento e grossi problemi non ce ne sono. Speriamo di riuscire a risolvere questa situazione in fretta".

Il precedente... del lavandino

Ricordiamo che già durante lo scorso mese di maggio la sede di via Belvedere aveva dimostrato la sua inadeguatezza ad ospitare associazioni arcoresi. In quell’occasione una allieva della banda si trasformò per un giorno in «Trumbè» e sostituì un lavandino da anni inutilizzabile. In aggiunta a questo bellissimo gesto di altruismo riparò anche una finestra e una porta che non si riuscivano più a chiudere.

La nuova iniziativa del Corpo musicale

Nel frattempo il corpo musicale ha lanciato una nuova iniziativa per avvicinare sempre più soprattutto i più piccoli alla banda. L’iniziativa si chiama "Cerca, trova e prova il tuo strumento". In pratica il sodalizio regalerà un'ora di lezione, permettendo di suonare uno strumento a scelta tra fiati e percussioni. Basterà chiamare in sede per prenotare la lezione gratis.

"Dal sax alla batteria, dal corno al clarinetto, passando per il basso tuba e il trombone basterà chiamare in sede (3333434421) per prenotare la lezione gratis - hanno fatto sapere i membri del corpo musicale - E' un'occasione per capire se uno strumento piace davvero, per capire se si vuole imparare o perfezionare il suono o il proprio livello musicale in un ambiente fresco e dinamico".

Un ventaglio di offerte vasto che comprende anche gli aspetti meno pratici, ma essenziali della musica, vale a dire il solfeggio e la teoria. La parte forte è l'approccio: il livello degli insegnanti è altissimo, ma i prezzi delle lezioni sono calmierati perché uno degli obiettivi è quello di fare avvicinare alla musica il maggior numero di persone possibile.