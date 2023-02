Campionati italiani di caffetteria, Andrea Villa si conferma tra i re della categoria

Una bacheca piena di caffè e medaglie. Ennesima grande soddisfazione per Andrea Villa, 42 anni, co-titolare del bar "M10" di Lesmo che la scorsa settimana ha partecipato all’edizione 2023 dei campionati italiani di caffetteria confermandosi tra i migliori professionisti del Paese.

Nella cornice del Salone del Caffè a Rimini, il barman brianzolo ha gareggiato nella categoria "Coffee in Good Spirits" dedicata ai cocktail caldi e freddi a base di caffè e per la quale era anche stato chiamato a rappresentare l’Italia ai Mondiali dello scorso anno dopo aver conquistato il titolo di campione nazionale nel gennaio del 2020. Di nuovo sul grande palcoscenico del settore, Villa ha chiuso la sua prova con il secondo posto complessivo.

La seconda piazza è stata accolta con grande entusiasmo dal barista lesmese, ritenuto ormai uno dei principali maestri del settore dopo le grandi soddisfazioni degli ultimi anni:

"Sono veramente soddisfatto e contento non solo del risultato, ma anche di quello che ho portato in gara, sia da un punto di vista della tecnica che della preparazione e della ricerca degli ingredienti, un aspetto su cui punto sempre moltissimo. Purtroppo non ho portato a casa la vittoria, ma mi sono riconfermato sul podio e per me questo è davvero importante perché non è facile arrivare sino a questo livello. In questa competizione ormai mi sento “di casa” ed è sempre una grande emozione gareggiare insieme ai migliori colleghi del Paese. Come sempre ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e la squadra del “Bugan Coffee Lab” con cui da anni condivido questo percorso di crescita professionale".