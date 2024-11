Appena ha visto quella donna corrergli incontro in cerca di aiuto il 38enne Olmo Bronzino di Merate, autista da quasi 20 anni per la ditta di trasporti «Dossena» di Bellusco, non ci ha pensato due volte. Ha immediatamente fermato il suo bus, carico di studenti della scuola media «Stoppani» che stava riaccompagnando a casa, ha preso l’estintore in dotazione sul mezzo e si è diretto verso l’abitazione in fiamme, riuscendo a spegnere l’incendio, che nel frattempo aveva avvolto la cucina, prima dell’arrivo dei pompieri.

Cappa della cucina in fiamme per un «corto». Autista eroe scende dal bus e spegne l’incendio

Scene da film, fortunatamente con lieto fine, quelle avvenute nel primo pomeriggio di venerdì nel cuore della frazione di Bernate, all’altezza della corte che si trova in piazza Durini. Verso le 14 Maria, una donna di 30 anni di origini ucraine che lavora in un hotel di Milano e che abita al primo piano della corte, ha avvertito un forte odore di bruciato provenire dalla sua cucina.

«Stavo facendo la doccia e mi stavo preparando per andare al lavoro quando ho avvertito un forte odore di bruciato e strani rumori - ha spiegato la donna, in affitto nell’appartamento arcorese dallo scorso mese di marzo - Ho notato che dalla cappa iniziavano ad uscire le fiamme. Ho avuto paura e ho immediatamente chiamato i soccorsi. Mentre ero al telefono con i Vigili del Fuoco sono scesa in strada e ho visto che stava arrivando il bus della scuola. Non ci ho pensato due volte e ho fermato l’autista pensando che avesse con se un estintore».

A quel punto è entrato in azione il 38enne meratese che si è fiondato nell’appartamento.

"L'avrebbero fatto tutti nei miei panni"

«Appena quella donna mi ha raccontato cosa stava accadendo mi sono fiondato all’interno della sua casa - ha raccontato il 38enne - Ho lasciato momentaneamente i ragazzi in custodia all’assistente presente sul bus e ho raggiunto l’appartamento. Mentre salivo le scale i vicini di casa mi hanno avvertito che avevano già provveduto a chiudere il gas. Per questo sono salito in tutta sicurezza e, con il mio estintore, ho spento le fiamme. Subito dopo sono arrivati i pompieri mentre io sono ritornato sul pullman per proseguire il mio servizio. Non ho fatto nulla di straordinario. Penso che l’avrebbero fatto tutti nei miei panni».

L'intervento dei Vigili del fuoco

Sul luogo dell’incendio, oltre ai Vigili del fuoco intervenuti con una autoscala e una autopompa, c’erano anche gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118. In pochissimo tempo l'incendio è stato domato e l'area messa in sicurezza. Nel frattempo la giovane è stata presa in carico dagli operatori ed è stata medicata e visitata. Le sue condizioni, fortunatamente, non hanno destato alcuna preoccupazione.