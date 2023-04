Cappellina imbrattata, il comitato "No Pedemontana" si dissocia e si offre di ripulirla

Dopo l'imbrattamento della cappellina del cimitero di Lesmo, il comitato "No Pedemontana" si dissocia dall'azione dell'anonimo writer e anzi si offre di affiancare l'Amministrazione comunale nella pulizia del luogo sacro.

Cappellina imbrattata, il comitato "No Pedemontana" si dissocia

La cappellina di via Rimembranze era stata imbrattata con la vernice nella giornata di ieri. E a stretto giro di posta è arrivata anche la comunicazione del comitato ambientalista di Lesmo, Camparada e Arcore che da anni sta conducendo la propria battaglia contro Pedemontana per difendere il territorio. Una nota stampa in cui i volontari prendono le distanze dall'accaduto:

"In riferimento alla notizia apparsa sulla stampa locale, che ringraziamo per la segnalazione, riguardante la scritta apparsa sulla cappellina di via Rimembranze, il gruppo "No Pedemontana" si dissocia assolutamente da queste forme di protesta e vandalismi che vanno a colpire patrimoni storici e culturali della comunità, oltre che a pesare economicamente sulle casse comunali, e quindi di tuti noi, per il suo ripristino. Anche se comprendiamo il nervosismo e la preoccupazione che l’impatto di Pedemontana avrà sul nostro territorio riteniamo che ci siano altre forme di protesta civili che non vanno a rovinare proprietà pubbliche o private".

"Aiuteremo a ripulire"

Il comunicato però non si ferma alla condanna dell'episodio; il comitato si è infatti reso disponibile ad aiutare il Comune di Lesmo a ripulire la cappellina imbrattata da qualche writer che di certo non rappresenta i valori di civiltà e rispetto del territorio promossi invece dagli ambientalisti: