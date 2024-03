A metà della scorsa settimana il Sindaco di Seveso Alessia Borroni ha incontrato i rappresentanti di ASST Brianza, in particolare il Dirigente USO Medicina Convenzionata Andrea Fascendini.

Carenza di medici a Seveso, il sindaco ha incontrato Asst Brianza

Un incontro fortemente richiesto e voluto dal primo cittadino sevesino per ricevere aggiornamenti sulla delicata situazione a Seveso (che si riflette in molte altre realtà vicine) dei medici di medicina generale (MMG) soprattutto dopo la recente cessazione dell’attività del dottor Marco Vittorio Argentero.

Allo stato attuale sono sette quelli “attivi” in città (Massimo Emilio Cappelli, Bruno Cappellini, Elena Federica Maria Giussani, Elisabetta Miglioli, Federica Angela Pallavicini, Luca Angelo Maria Pellegatta e, pur avendo superato i settant’anni Massimo Donati) con un carico effettivo di 12.218 pazienti. Pochissimi i posti a disposizione: le disponibilità libere sono appena 43 di cui 29 per Donati prossimo però alla pensione per raggiunto limite di età di 72 anni, recentemente “allargato” (era 70) con una norma di carattere transitorio proprio per tamponare l’emergenza che interessa l’intera nazione. Sono invece 127 le disponibilità di scelta solo per ricongiunzione familiare.

Sono invece oltre 3mila (3.090 per la precisione) i cittadini sevesini che si appoggiano all’Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) inaugurato un anno fa grazie all’interessamento dell’Amministrazione Comunale presso gli ambulatori di via Martiri d’Ungheria, ai quali afferiscono anche 492 cittadini di Meda rimasti senza il medico di base.

Al lavoro per migliorare il servizio degli Ambulatori Medici Temporanei

Si sta cercando di migliorare il servizio dei cosiddetti AMT e uno step è stato fatto a metà febbraio con l’istituzione del numero unico di prenotazione presso il Call Center ASST Brianza a Vimercate. Chiamando lo 039.6657199 oltre a prenotare la visita tramite un operatore, è presente in loco personale sanitario per una sorta di triage telefonico.

All’interno degli stessi AMT operano medici specializzandi di alta competenza; da ASST riferiscono che l’indice di gradimento è in continuo aumento.

L'Amministrazione di Seveso ricorda inoltre che un cittadino di Seveso può scegliere di affidarsi alle cure di un medico di medicina generale della vicina Barlassina. Le due città confinanti, infatti, fanno parte del medesimo Ambito sotto il distretto di Seregno. Le cose a Barlassina vanno

decisamente meglio perché i quattro medici operativi hanno una disponibilità libera di 524 unità.

L'assegnazione di nuovi incarichi

Cosa si sta facendo in sede di ASST per cercare di migliorare le cose? È la domanda che il Sindaco Borroni ha rivolto ad Andrea Fascendini e ai suoi più stretti collaboratori.

Proprio pochi giorni fa ASST Brianza ha pubblicato sul proprio albo la delibera in cui si elencano, ambito per ambito, gli incarichi vacanti di medici a ciclo di scelta, ad attività oraria e di pediatri di libera scelta. Nell’ambito di Seveso/Barlassina sono 7, 99 in tutta la provincia di Monza Brianza. Questi dati saranno trasmessi alla Direzione Welfare di Regione Lombardia che poi provvederà a pubblicarli sul BURL (Bollettino Unico Regione Lombardia) in uscita il prossimo 23 Marzo. Un bando a cui potranno candidarsi i medici.

L’assegnazione degli incarichi vacanti è prevista entro la prima decade di maggio.