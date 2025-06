Casa Sanremo e NY canta, ecco i vincitori delle borse di studio

Una borsa di studio da mille euro per poter proseguire gli studi e accedere a corsi di formazione di alta qualità nell'ambito della musica, del canto, della danza e della recitazione e sognare i palchi più importanti al mondo.

La cerimonia di consegna degli assegni (per un totale di 20mila euro) è avvenuta stamattina, giovedì 5 giugno 2025, nella splendida cornice di Villa Borromeo, ad Arcore.

Ricordiamo che si tratta di una iniziativa portata avanti dall'Amministrazione comunale arcorese, in particolare dall'assessorato alla Cultura guidato da Evi De Marco in collaborazione con Casa Sanremo. Borse di studio che offrono la possibilità di partecipare al Campus di Casa Sanremo. Queste borse, del valore di 1.000 euro ciascuna, sono state offerte per permettere a giovani artisti di formarsi professionalmente, anche a chi non può permettersi le spese del campus.

Un aiuto per i giovani talenti

In particolare, l'iniziativa nasce dal successo dei format "Casa Sanremo Live Box" e "Casa Sanremo Performer" e mira a sostenere la formazione artistica di giovani talenti. Il festival dei Giovani di Arcore ha anche offerto borse di studio per la partecipazione al Campus di Casa Sanremo.

L'obiettivo delle borse di studio è quello di garantire a tutti i giovani artisti, indipendentemente dalla loro situazione economica, l'opportunità di accedere a una formazione di alta qualità nell'ambito della musica, del canto, della danza e della recitazione. Casa Sanremo offre anche una vetrina per le esibizioni di danza, musical e recitazione coreografata.

I vincitori

Ecco i giovani talenti che hanno ricevuto la borsa di studio: Martina Puleo, Giada Borgato, Cecilia paoloetta, Giulia Pellicone, Elena Tagliabue, Beatrice Sala, Alessandra Carla Thevenet, la band "The dreamers", Clara Oancea, Nicole Springhetti, Alexa Sorgo, Stefano Rea, Anita Piermattei, Alessandro Cosenza, Alessandro Conca, Francesca Piziali, Alessio Cestari, Luca Ferro, Milena Freddi e Giulia Dambra.