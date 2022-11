Cattivi odori dell'acqua a Caponago, intervengono i tecnici di BrianzAcque

Intervento urgente dei tecnici di BrianzAcque ieri mattina, giovedì 24 novembre, a Caponago.

Cattivi odori dell'acqua a Caponago

L'intervento è stato richiesto a causa dei cattivi odori dell'acque avvertiti in una zona del paese. Tutto è iniziato intorno alle 9 quando al Servizio Clienti dell’utility dell’idrico brianzolo sono arrivate le prime segnalazioni da parte dei residenti.

Squadre dell’acquedotto di BrianzAcque si sono dunque portate subito sul posto per per risalire all’origine dei cattivi odori dell’acqua I tecnici del settore acquedotto hanno individuato e risolto il problema. Le operazioni di spurgo della rete sono proseguite anche nel primo pomeriggio a scopo esclusivamente cautelativo in assenza di odore nella distribuzione.

L’ente gestore conferma che l’acqua distribuita dall’acquedotto comunale resta potabile ovvero idonea al consumo umano.