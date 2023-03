Cavenago sempre più "a misura di bicicletta": partono i lavori per la ciclopedonale di via Roma

E' una Cavenago sempre più "a misura di bicicletta": partono i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale di via Roma. Domani, lunedì 27 marzo 2023, inizierà il cantiere fortemente voluto dall'Amministrazione comunale.

Lavori al via

La nuova ciclopedonale di via Roma prende forma. Inizieranno domani, lunedì, i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura che renderà Cavenago ancora più "a misura di bicicletta".

"Da ieri ha preso il via il cantiere per la nuova pista ciclopedonale di via Roma, che sorgerà sul lato Sud della strada e congiungerà il centro alla rete di ciclabili che già corre lungo tutta la circonvallazione esterna di Cavenago - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Barteselli - Il progetto prevede il restringimento della carreggiata a doppio senso con l’eliminazione del cordolo centrale di sicurezza in modo da fare spazio ad una ciclabile a doppia corsia separata dalla carreggiata da uno spartitraffico “verde”. In questo lotto di lavori è inoltre prevista la messa in sicurezza del passaggio ciclopedonale Nord-Sud adiacente alla rotonda esterna di via Roma/Sp 176".

Attenzione alle chiusure

Dal 27 marzo 2023 al 29 marzo 2023 è prevista la chiusura la chiusura al traffico veicolare di via Roma, nel tratto compreso tra via 24 Maggio e la SP176.

Dal 29 marzo 2023 al 31 maggio 2023 sarà invece istituito il solo senso unico di marcia percorribile sul lato Nord con direzione da Est a Ovest (in uscita dal centro del paese) per permettere i lavori indicati. "Modifiche della viabilità interesseranno anche via Ansperto, via Verdi e via Kennedy", spiega l’Amministrazione comunale di Cavenago.