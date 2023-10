"Cento parcheggi inutilizzati, sindaco elimina il disco orario"

Costretti ad abbandonare più volte al giorno il loro appartamento per scendere in strada a cambiare il disco orario alle loro autovetture parcheggiate sotto casa ed evitare la multa. Una vera e propria odissea quella denunciata da Antonino Lo Verso, residente insieme ad altre 140 famiglie nel complesso residenziale «Le Torri nel Parco» che si trova in via Hack, ad Arcore.

L'appello di un residente

"Sono un ingegnere chimico diritente, marito e papà di due bimbi - ha esordito il portavoce delle famiglie che abitano nel nuovo complesso residenziale realizzato da Devero - Nella vita di tutti i giorni sono abituato a gestire problemi complessi e a cercare soluzioni che risultino il miglior compromesso per le esigenze delle parti coinvolte. Ormai da anni mi sto battendo con l’Amministrazione comunale affinchè intervenga per rimediare ad un problema che apparentemente avrebbe una soluzione facile".

Quasi cento stalli di sosta... inutilizzati

Nel concreto attorno alle tre torri sono stati realizzati 98 stalli di sosta che però sono tutti quanti regolamentati con un disco orario continuo o alternato su tutti gli spazi di sosta, dal lunedì al sabato. Metà di essi hanno un disco orario dalle 8 alle 13, altri invece dalle 13 alle 20 e altri ancora dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 20.

La replica del sindaco Bono

Il primo cittadino, interpellato sull’argomento, ha confermato che si confronterà presto con il comandante della Polizia locale Marco Bergamaschi per capire come affrontare la problematica.