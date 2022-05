Che festa con i Pirati, centinaia di piccoli rugbisti da mezza Europa

Vimercate

Inaugurato il torneo "X Nations" che torna dopo lo stop per la pandemia: tributo all'Ucraina.

La festa è incominciata. Due giorni dedicati al rugby, ma più in generale al divertimento, al rispetto, alla voglia di stare insieme.

La cerimonia a Oreno

Si è tenuta nella prima mattinata di oggi, sabato 7 maggio, sul campo di via Lodovica, a Oreno di Vimercate, la cerimonia di inaugurazione del torneo "X Nations" organizzato, come da tradizione, dalla società dei Pirati di Vimercate.

Centinai di piccoli rugbisti

Centinaia i bambini e i ragazzi provenienti da varie società italiane e da diversi paesi europei, che si sfideranno nella giornate di oggi e domani.

Suonato anche l'Inno dell'Ucraina

Toccante la cerimonia di inaugurazione durante la quale il Civico corpo musicale di Vimercate ha suonato gli inni delle nazioni presenti. E non è mancato anche l'inno dell'Ucraina, accompagnato dall'applauso delle centinaia di persone presenti sugli spalti, dedicato ai bimbi profughi della guerra ospiti con le loro famiglie anche a Vimercate e nei comuni del territorio, alcuni dei quali scesi in campo per giocare.

Il video dell'Inno di Mameli cantato dai bambini

Il benvenuto dei "Pirati"

A fare gli onori di casa e a gestire un'organizzazione come sempre impeccabile, è stato Mauro Rossi, guida storica dei Pirati, che può contare su decine di volontari. Rossi ha sottolineato il valore anche simbolico di un evento che torna dopo lo stop imposto alla pandemia e che lancia un messaggio di condivisione e vicinanza tra i popoli in un momento delicato.

Il sindaco e la vice

Presenti oltre ad una delegazione dei vertici regionali della Federazione rugby, anche il sindaco di Vimercate Francesco Cereda e la sua vice e assessore alla Promozione dello Sport, Mariasole Mascia, accompagnati da una rappresentanza della Protezione civile.

Il video con le parole del sindaco

