Chiuso il centro di Varedo, si sistema il porfido. Il 26 agosto invece iniziano le asfaltature nelle vie Dante e Agnesi

Chiuso il centro per lavori

Viabilità difficile in centro a Varedo nel mese di agosto per consentire l’attuazione di alcuni lavori stradali. Approfittando del fatto che in questo periodo c’è meno traffico di attraversamento, sono partite le opere previste in prossimità della piazza parrocchiale, con chiusura delle vie San Giuseppe, via Vittorio Emanuele II, un tratto di via Umberto I e via Madonnina: il cantiere riguarda la manutenzione del manto in porfido.

Asfaltature nelle vie Dante e Agnesi

Da lunedì 26 agosto invece saranno chiuse le vie Dante e Agnesi per consentire le asfaltature da parte di Brianzacque delle due strade a seguito degli scavi per la riqualificazione alla rete dei sottoservizi. Per consentire le lavorazioni verranno istituiti percorsi alternativi che devieranno il flusso veicolare sul atre arterie, la circolazione potrà riprendere dopo le 17. L’ordinanza emessa dalla Polizia Locale indica la chiusura delle vie Agnesi e Dante fino al 6 settembre.