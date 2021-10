Lotta al Covid

Domenica è stato l'ultimo giorno del centro allestito per cinque mesi nel palazzetto dello sport

Chiuso l'hub di Limbiate, somministrati 150mila vaccini.

Si conclude con numeri importanti l’esperienza del centro vaccinale nel palazzetto dello sport di via Tolstoj. Domenica alle 14 ha chiuso l’hub massivo allestito ad aprile, in piena pandemia, per immunizzare la popolazione dal Covid. In poco più di cinque mesi il personale sanitario ha somministrato 150mila vaccini, tra prime e seconde dosi.

Aveva aperto il 19 aprile

Il centro aveva aperto i battenti il 19 aprile con tre linee che nel giro di poche settimane sono diventate dieci. I primi utenti erano stati gli anziani compresi nella fascia di età da 75 a 79 anni. Negli oltre 150 giorni di operatività continuativa dell’hub - rimasto chiuso solamente qualche giorno a cavallo di Ferragosto - la media è stata di circa mille vaccinazioni al giorno, con picchi di 1.500. Nelle ultime settimane il centro era aperto fino alle 14, principalmente per le seconde dosi dei ragazzi ma poteva accedere chiunque senza appuntamento. La media era di 500 somministrazioni al giorno.

"E' stato un ottimo biglietto da visita per la città"

Una macchina organizzativa complessa e con tanti ingranaggi che ha funzionato grazie all’impegno di medici, infermieri e tantissimi volontari della Protezione Civile e di altre organizzazioni come Anc, associazione Vigili del Fuoco, Alpini, Bersaglieri, operatori del Parco delle Groane e molte altre. Per cinque mesi si sono avvicendate nel servizio di accoglienza dei cittadini e di supporto al personale impegnato alle vaccinazioni. "Durante il periodo di apertura dell’hub sono state effettuate circa 150mila vaccinazioni, è uno dei numeri più alti della Lombardia - ha notato il sindaco Antonio Romeo - ci fa piacere che tante persone arrivate da altri comuni abbiano conosciuto Limbiate per il buon servizio svolto da questo centro, sicuramente è stato un ottimo biglietto da visita".

Resta aperto il punto tamponi

Chiuso il centro vaccinale, resta operativo il servizio del punto tamponi allestito a ottobre dell’anno scorso nel parcheggio dello stesso centro sportivo. Da mesi le code non sono più chilometriche come all’inizio, in questo periodo è aperto nei giorni feriali fino alle 10,30 ma l’orario può variare in base all’andamento della pandemia.