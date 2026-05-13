Christian Miotti confermato segretario della Lega di Seveso e Barlassina

"In tre anni i militanti sono raddoppiati e abbiamo aperto il partito ai giovani".

Christian Miotti è stato confermato all’unanimità segretario della sezione Lega di Seveso e Barlassina.

Miotti confermato segretario della Lega, ecco chi compone il direttivo

Nel corso del congresso, che si è tenuto nella serata di venerdì 8 maggio in sala Longoni a Barlassina, sono stati inoltre eletti nel direttivo Sara Scantamburlo, Giorgio Zanetti, Giuseppe Guffanti e Teresa Carlucci. Della squadra farà parte anche Cristian Villella, con il ruolo di responsabile organizzativo.

“Abbiamo aperto il partito ai giovani”

«L’obiettivo è dare continuità a quanto fatto negli ultimi anni: non abbiamo mai abbandonato le battaglie storiche a difesa della nostra terra e, allo stesso tempo, abbiamo aperto il partito ai giovani – ha dichiarato Miotti – Proprio questa composizione del direttivo certifica quanto per noi puntare sui giovani non sia uno slogan, ma una vera strategia per il futuro».

Il segretario della Lega: “Militanti raddoppiati in tre anni”

Nel suo intervento, il segretario riconfermato ha tracciato un bilancio degli ultimi tre anni di attività politica e organizzativa della sezione locale:

«Sono stati anni importanti, nei quali abbiamo raggiunto risultati impensabili fino a poco tempo fa. Rispetto al mio insediamento di tre anni fa, i militanti sono raddoppiati. A Seveso abbiamo raggiunto un record di longevità amministrativa con il sindaco Alessia Borroni, mentre a Barlassina, per la prima volta, siamo presenti in Amministrazione con il nostro assessore Serena Ronzoni. Un ringraziamento va a sindaco e assessori per l’impegno quotidiano, ma soprattutto a tutti i nostri instancabili militanti, che dedicano il proprio tempo per la nostra sezione e per il nostro territorio».

“Il Centrodestra deve parlare di più alle nuove generazioni”

Infine, uno sguardo rivolto alle nuove generazioni e alle sfide future: