Colpo di scena: la sostituta della dottoressa rinuncia all’incarico

Colpo di scena a Meda: la dottoressa Thaila Rossi, che avrebbe dovuto sostituire la dottoressa Zaira Luigia Benini, in pensione dal 13 marzo, ha rinunciato all’incarico. E 1.500 pazienti saranno costretti a rivolgersi all’Amt di Lentate sul Seveso.

La sostituta della dottoressa Benini non prenderà servizio

La notizia è arrivata nella mattinata di oggi, mercoledì 11 marzo 2026, dopo che la scorsa settimana il Comune aveva comunicato con toni trionfalistici di essere riuscito a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria ai cittadini. Lo stesso sindaco Luca Santambrogio nel Consiglio comunale di giovedì sera, durante la discussione della mozione del Pd sulle Case di Comunità, aveva detto che il Comune aveva dovuto mandare “un comunicato in cui esultavamo”, come se fosse qualcosa di straordinario, “per dire di essere riusciti a mantenere una casella riempita, altrimenti avremmo avuto 1.500 persone senza dottore, costrette a recarsi all’Amt”.

La dottoressa Rossi ha rinunciato all’incarico

E purtroppo è quello che si è verificato:

“Nella mattinata di oggi la dottoressa Rossi ha comunicato ad Asst Brianza la propria rinuncia all’incarico assegnatole per la sostituzione della dottoressa Benini – si legge in un comunicato del Comune – Si tratta di una decisione inattesa, che vanifica il lavoro e l’impegno portati avanti nei mesi scorsi da Gabriele Sormani e Simone Pirovano, impegnati nella ricerca di una soluzione per garantire la presenza di un nuovo medico di Medicina generale sul territorio”.

L’Amministrazione si è messa in contatto con Asst

“La continuità assistenziale rappresenta un tema essenziale per i cittadini e per il Comune – prosegue la nota – Per questa ragione l’Amministrazione si è già attivata ed è in contatto con Asst Brianza per comprendere le motivazioni della rinuncia e per individuare con la massima urgenza nuove soluzioni in grado di assicurare un riferimento medico ai pazienti interessati”.

Pazienti dirottato all’Amt di Lentate

Al momento, però, ai cittadini non resta che rivolgersi all’Ambulatorio medico temporaneo di Lentate, attivo alla Casa di Comunità di via Garibaldi 37. L’accesso all’ambulatorio avviene solo su appuntamento, chiamando il numero unico centralizzato di Asst Brianza 039 6657199, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16, oppure scrivendo a amt.lentate@asst-brianza.it. Gli orari dell’ambulatorio sono disponibili sul sito di Asst Brianza, nella sezione Ambulatori Medici Temporanei (AMT).