La dottoressa va in pensione, arriva un nuovo medico di base

La dottoressa Zaira Luigia Benini va in pensione, a Meda arriva un nuovo medico di base. E’ così arrivata in tempi brevi una risposta ai cittadini che temevano di rimanere senza medico di Medicina generale e di essere dirottati all’Ambulatorio medico temporaneo di Seveso.

La dottoressa Benini andrà in pensione il 13 marzo

Una risposta in tempi certi e brevi per i cittadini medesi in vista della cessazione dell’attività da parte della dottoressa Zaira Luigia Benini, prevista per il 13 marzo: già dal 15 marzo, infatti, Meda potrà contare su un nuovo medico di Medicina generale.

Arriva un nuovo medico di base: la dottoressa Thalia Rossi

L’incarico della dottoressa Thalia Rossi è in fase di ufficializzazione proprio in questi giorni: svolgerà la propria attività negli studi in via Indipendenza sopra la farmacia comunale, gli stessi dove ora riceve la dottoressa Benini. I pazienti della dottoressa Benini saranno trasferiti automaticamente a carico della dottoressa Rossi.

Il dottor Sormani si è impegnato a garantire la continuità assistenziale

Si tratta di un intervento atteso e concluso che punta a migliorare l’accesso alle cure e la qualità dei servizi sanitari locali e a garantire continuità nell’assistenza sanitaria di base ai cittadini. Ad annunciare l’arrivo della dottoressa Rossi, il consigliere comunale della lista civica Santambrogio sindaco Gabriele Sormani, anche lui medico di Medicina generale, referente presso Asst del gruppo di Medicina Avanzata che opera a Meda, che in prima persona si è impegnato a trovare un sostituto della dottoressa Benini risolvendo un tema fondamentale per la città, quello della continuità nell’assistenza sanitaria. Impegno che aveva dimostrato anche qualche anno fa, quando era andato in pensione il dottor Diego Fallara.

“E’ stato un lavoro di squadra”

«Si tratta di un passo fondamentale per rafforzare e coordinare l’assistenza sanitaria sul territorio, frutto di un impegno portato avanti nel tempo e maggiormente in queste ultime settimane, e di un vero lavoro di squadra. Si ritorna a garantire il servizio con un medico di assoluto valore dando continuità e presenza ai pazienti medesi», il suo commento.

La collaborazione con Simone Pirovano, farmacista e presidente del Consiglio comunale

Il dottor Sormani, inoltre, ha sottolineato la collaborazione istituzionale e professionale con il presidente del consiglio comunale, nonché farmacista, Simone Pirovano, cogliendo l’occasione anche per ringraziare il personale di Asst e Assp.

«Continua il lavoro della nostra Amministrazione al servizio di tutta la città – dichiara il sindaco di Meda, Luca Santambrogio – Questa pronta risposta è la cartina tornasole del tanto lavoro, molte volte nascosto, che ogni giorno ogni membro della mia Amministrazione mette in atto. Un impegno di qualità, conoscenza ed esperienza che ci permette di portare le migliori risposte alle attività da affrontare. Auguro un buon lavoro alla dottoressa Rossi, certo che troverà un ambiente di lavoro cordiale nella nostra città».

Per i cittadini che vorranno effettuare la scelta di un medico diverso, tra quelli che hanno ancora posti disponibili, potrà farlo rivolgendosi agli sportelli ASST oppure attraverso il fascicolo sanitario di Regione Lombardia.