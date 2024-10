"I soldi di Pedemontana per nuove piantumazioni"

Come verranno utilizzati dai Comuni di Meda e Seveso i fondi di Pedemontana per gli alberi abbattuti nel Bosco delle Querce? E' la domanda che pongono i gruppi ambientalisti e le civiche della tratta B2 di Pedemontana.

Il taglio degli alberi per la Pedemontana

I gruppi ambientalisti del territorio segnalano "che la realizzazione della tratta B2 dell'Autostrada Pedemontana Lombarda comporterà, oltre a una bonifica delle aree contaminate dalla diossina, lo sbancamento e il disboscamento di una porzione del Parco naturale regionale del Bosco delle Querce di Seveso e Meda". La porzione, che nel primo progetto definitivo doveva riguardare 12 ettari, nel 2012 è stata ridotta a due ettari, grazie “al pressing ambientalista esercitato dall'allora coordinamento Insieme in rete per uno sviluppo sostenibile, che aveva condiviso azioni collegiali con le allora amministrazioni comunali della tratta B2, alcuni partiti e gruppi politici".

Cemento nel Bosco delle Querce

Gli ambientalisti ricordano che "in questi mesi, purtroppo, l'iter realizzativo dell'autostrada è ripartito e ha fatto ulteriori passi. Pedelombarda Nuova ha richiesto agli uffici regionali preposti e al Parco del Bosco delle Querce, presso l'ufficio Ecologia di Seveso, l’autorizzazione all'abbattimento degli alberi presenti nei due ettari del Bosco delle Querce e all'occupazione del relativo suolo per allargare il sedime dell'attuale Superstrada Milano - Meda e trasformarla in autostrada. Per la Relazione forestale che accompagna la richiesta, prodotta nell'aprile 2024 dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda, complessivamente le formazioni vegetali censite presentano un valore naturalistico contenuto, "ma innalzato dalla sostanziale rarità di aree simili nel contesto territoriale assai antropizzato dell’alta pianura padana". La tipologia di bosco oggi interessato dai tagli e dalle eradicazioni è stata assimilata a un Quercio-carpineto dell’Alta Pianura.

Pedemontana e la compensazione forestale

Per realizzare l'autostrada sarà interessata dal cambio di destinazione d’uso una superficie pari a 2,03 ettari di bosco. "Di questi l’86,7 per cento sarà interessato da una trasformazione definitiva e il restante 13,3 per cento da una trasformazione temporanea - spiegano gli ambientalisti - Pedemontana per la compensazione forestale ha scelto di monetizzare il previsto taglio di alberi con una cifra di oltre 875mila euro, mentre la compensazione per la trasformazione temporanea è quantificata in 35mila euro. Al Comune di Meda, che perderà una superficie boscata di 7.064 metri quadrati, andranno 334.594 euro, mentre Seveso perderà 13.197 metri quadrati a fronte di 576.903 euro. Due ettari di superficie con piante adulte del Bosco delle Querce verranno dunque disboscati, con la conseguente perdita di preziosi servizi ecosistemici per essere ricoperte da cemento e asfalto, in cambio di una erogazione economica ai Comuni di Meda e Seveso".

"I soldi ai Comuni di Seveso e Meda per nuove piantumazioni"

"La sottrazione di suolo libero si estenderà poi ai campi di via della Roggia a Seveso, dove è prevista la costruzione di un'impattante vasca di laminazione, di due rotonde e della viabilità accessoria all'autostrada - aggiungono i gruppi ambientalisti locali - Consapevoli della perdita di verde che subiremo sulla tratta B2, così come sulla tratta C dove il danno sarà pesantissimo, i gruppi ambientalisti e le liste civiche già presenti al Tavolo permanente sulla bonifica da diossina hanno il compito di chiedere e controllare che i versamenti ai comuni di Meda e Seveso siano utilizzati per nuove piantumazioni su aree da identificare, per i corridoi faunistici e per concretizzare la possibilità di espansione del Bosco delle Querce sulle zone di via della Roggia. Una partita aggiuntiva rispetto al controllo da esercitare sulle Compensazioni ambientali, che ci vedrà impegnati e su cui non ci sottrarremo".