Dedicata alla memoria della stimatissima cofondatrice del Lions Club Cesano Maderno Borromeo Giovanna Barindelli, con un commosso omaggio all’ideatore e presidente dell’associazione FiumeVivo, Oscar Greco, la undicesima edizione della Regata delle paperelle nel Seveso che ha animato il centro di Cesano Maderno ieri pomeriggio, domenica 12 aprile.

Con la Regata delle paperelle nel Seveso la solidarietà taglia il traguardo

E’ stato ricordato anche Giovanni Fossati, presidente del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, deceduto sabato a 83 anni. I promotori, Lions Club Seregno Aid, Lions Club Cesano Maderno Borromeo, Gruppo Solidarietà Africa e Scout Cngei di Cesano Maderno, hanno voluto ricordare due cesanesi che all’appuntamento solidale non mancavano mai e anzi, davano sempre un prezioso contributo. Duemila, come sempre, le paperelle da bagno di plastica gialla in gara, abbinate a ognuno dei duemila biglietti della lotteria con i premi offerti con generosità da benefattori e imprenditori della zona.

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La “145” ha percorso velocissima i 500 metri della regata e ha tagliato il traguardo per prima, passato il ponte in piazza Monsignor Arrigoni, dopo poco più di 15 minuti dal via dato da Alessandro Cazzaniga (figlio di Giovanna Barindelli) all’altezza del ponte della stazione ferroviaria, dove il Tarò entra nel Seveso. Ad accoglierla, una folla in festa e il Corpo musicale Santa Cecilia di Seveso diretto dal maestro Mauro Bernasconi. Prima della undicesima Regata delle paperelle nel Seveso – primo Memorial Giovanna Barindelli, la terza Regata delle paperotte nel Seveso: in gara 42 papere gialle giganti abbinate ad altrettanti sponsor. Si è aggiudicata il trofeo la numero “20”, abbinata allo Studio di architettura Mornata.

Sostenuti tre progetti benefici

La regata consentirà di finanziare tre progetti benefici. In particolare, come spiegato dalla speaker dell’evento, Maria Rosa Radice, “il Lions Club Cesano Maderno Borromeo sosterrà la realizzazione di una web radio alla scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto, il Gruppo solidarietà Africa di Seregno curerà l’aggiornamento delle strutture e la formazione sanitaria al dispensario di Afanvikondji, in Togo, che è punto di riferimento per un bacino di 20mila persone, e il Lions Club Seregno Aid continuerà a sostenere a livello economico e progettuale lo scavo di pozzi e la potabilizzazione dell’acqua in Paesi a risorse limitate”.

Impegni per cui gli organizzatori si sono meritati i sinceri apprezzamenti da parte del vicesindaco di Cesano Maderno, Francesco Romeo, e dell’assessora di Seregno Laura Capelli, intervenuti a nome delle rispettive Amministrazioni comunali. Ospiti dei Lions nella speciale giornata del Lions day Claudio Pedrazzani, presidente della zona B della V Circoscrizione, e il vicegovernatore distrettuale Adelio Nobili. L’elenco dei venti biglietti vincenti è sul sito internet, dove è possibile anche rivedere la regata.