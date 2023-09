Concluso il corso "Antenne e delegati sociali" per il contrasto del gioco d'azzardo patologico

Pochi giorni fa si è tenuta l'ultima lezione del corso antenne e delegati sociali, corso di formazione che le organizzazioni sindacali hanno progettato all'interno del piano di contrasto al gioco d'azzardo patologico di ATS Brianza e con la collaborazione degli ambiti sociali di Carate e Desio.

Quella che si è chiusa a Biassono è la terza edizione che ha formato altri 20 volontari e rappresentati sindacali aziendali sui temi delle fragilità sociali e sanitarie.

Conclusa la terza edizione del corso antenne e delegati sociali

I corsisti, nelle 6 giornate di formazione, hanno avuto modo di affinare le tecniche di ascolto e le modalità efficaci per l'instaurazione di una relazione d'aiuto, hanno conosciuto i servizi territoriali che si occupano di accompagnare le persone in stato di vulnerabilità in percorsi di autonomia (CPS, SERT, RETE ANTIVIOLENZA) e si sono dotati di una "cassetta degli attrezzi" che darà loro modo di orientare i propri colleghi o i cittadini in condizione di fragilità verso i servizi dedicati.

Formazione ma anche testimonianze

La giornata si è aperta con la relazione del professor Ivo Lizzola che da molti anni si occupa di progetti legati alla fragilità e alla convivenza. Durante l'intervento ha sottolineato l'importanza di azioni formative che hanno l'obiettivo di rinsaldare legami fiduciari e di rinforzare le reti comunitarie, in azienda e nel territorio.

Il pomeriggio invece è stato dedicato alle storie che delegati e antenne sociali hanno condiviso e che riguardano cittadini e lavoratori che hanno avuto modo di aiutare con gli strumenti appresi durante il corso di formazione. Storie di vicinanza e di aiuto, ma anche storie di disagio sociale e solitudine che ormai troppo spesso i delegati incrociano tra i propri colleghi.

In una vita che sempre di più lascia da soli i più fragili i delegati sociali hanno quindi il compito di alimentare speranze, prossimità e socialità perché le comunità aziendali sono tra i luoghi in cui si da forma alla vita comune.

L'obiettivo è evitare che i più fragili scivolino nella solitudine