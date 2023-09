Concluso il vertice a porte chiuse tra il sindaco di Arcore e gli organizzatori del Brianza Pride

Si è concluso intorno alle 13.30 di oggi, giovedì 14 settembre 2023, l'incontro negli uffici di Largo Vela ad Arcore tra il sindaco di Arcore Maurizio Bono e i vertici di Brianza Oltre l'Arcobaleno. Un incontro che, come ampiamente spiegato nelle scorse ore, aveva come unico punto all'ordine del giorno il caso riguardante la "concessione" del patrocinio da parte del Comune di Arcore al Brianza Pride, in programma per sabato 16 settembre 2023 a Monza.

I membri del direttivo di Brianza Oltre l'Arcobaleno, Oscar Innaurato e Livia Perfetti, hanno parlato per più di un'ora con il sindaco Bono. Pc alla mano, i portavoce di Boa aps hanno spiegato quanto accaduto, mostrando al primo cittadino l'email di ricevuta relativa al patrocinio per la manifestazione in programma questo sabato.

Un incontro al termine del quale il sindaco Bono si è impegnato a diffondere un comunicato di scuse nei confronti dell'Associazione rispetto alla nota stampa uscita il 10 settembre scorso in cui l'Amministrazione comunale parlava di un "pesce d'aprile in ritardo" riferendosi alla ormai famosa email di concessione del patrocinio arrivata nella casella di posta degli organizzatori del Brianza Pride.

Non solo. Innaurato, al termine del vertice in comune ad Arcore, ha confermato che il primo cittadino "si è impegnato a organizzare degli incontri sul territorio di Arcore nel corso dell'anno, riguardanti le tematiche del mondo Lgbt". Infine il membro del direttivo ha ovviamente colto l'occasione per invitare il sindaco e tutti gli arcoresi favorevoli al Brianza Pride a partecipare alla manifestazione in programma sabato.

