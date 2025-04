Confcommercio dice "no" al centro pedonalizzato

Vetrine abbassate, affitti troppo alti, mancanza di parcheggi, illuminazione scarsa, che aggiunge problemi di sicurezza. Senza contare la preoccupazione per la metrotranvia. La Confcommercio Alta Brianza, che ha sede a Desio, ha già incontrato in modo ufficiale Andrea Villa, candidato sindaco del Centrodestra, e incontrerà Carlo Moscatelli, candidato sindaco del Centrosinistra, per sottoporre quelle che sono le esigenze e i problemi della categoria, in questi anni più volte segnalati ma che a oggi non sono stati risolti.

Centro pedonalizzato? Gli associati Confcommercio dicono "no"

Tra gli interventi segnalati anche l'arredo urbano rinnovato per far sì che il centro diventi attrattivo.

"Occorrono eventi, proposte, serve il rilancio del Duc, serve una politica in grado di far tornare ad aprire i negozi. I negozi sfitti sono molti. E’ necessario che Desio abbia un centro più attrattivo».

Considerazioni che il segretario di Confcommercio Alta Brianza, Simone Errico, ha espresso per voce della categoria. Secco no, però, alla pedonalizzazione del centro cittadino, che qualcuno ha ventilato.

"Non ci sono le condizioni"

Un punto di vista che non lascia spazio a dubbi: