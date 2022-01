Controlli anti droga, davanti alle scuole: lotta allo spaccio con il drugtest

Giussano

Da febbraio la Polizia locale partirà con i servizi

Partiranno a febbraio, i controlli nei pressi delle scuole medie e del liceo artistico Modigliani per il contrasto dello spaccio di droga.

Lotta allo spaccio

Test salivari agli studenti per verificare la presenza di sostanze stupefacenti: da febbraio, subito dopo l'arrivo del drugtest, acquistato dal Comune, cominceranno i controlli davanti alle due scuole medie della città e del liceo artistico Modigliani.

Progetto Scuole sicure

L'Amministrazione, nei mesi scorsi, ha deciso di aderire al Progetto “Scuole Sicure” prevedendo una serie di attività che saranno compiute nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. Le attività previste riguardano un potenziamento dei controlli da parte degli agenti della Polizia locale impiegato presso i plessi scolastici che svolgeranno i servizi sia in divisa sia in borghese presso i luoghi di ritrovo abituale degli studenti, in prossimità delle scuole e in altri contesti frequentati abitualmente dai giovani, con lo scopo di prevenire e reprimere lo spaccio di droga. L'obiettivo dell’attività è di elevare il livello di sicurezza operando un presidio costante e innalzando la percezione di fiducia da parte della cittadinanza.

Potenziamento delle telecamere

Arriveranno anche più telecamere: in aggiunta alle tre già posizionate nei pressi dei tre edifici, che consentono di svolgere attività di prevenzione contro fenomeni di spaccio, atti di vandalismo e bullismo. Saranno installati anche tre varchi di lettura targhe, all’intersezione tra la via D’Azeglio e la via Nenni ed all’incrocio tra via D’Azeglio e la via Cavour, per monitorare i flussi di veicoli in direzione ed uscita dalle scuole.