Controlli mirati e multe per i cani senza guinzaglio

Sanzioni fino a 400 euro a Giussano, per i possessori di cani che portano a spasso i propri animali senza guinzaglio. Aumentano i controlli e le pattuglie della Polizia locale nei parchi e nelle aree verdi pubbliche.

Dopo l’aggressione al parco, più controlli

Ci saranno controlli più mirati da parte della Polizia locale di Giussano e sanzioni per contrastare l’abitudine sempre più diffusa di portare i cani a passeggio senza il guinzaglio.

Dopo il caso emerso la scorsa settimana, relativo alla lite tra un pitbull e un beagle che portato al fermento alla mano di un 70enne, saranno intensificati i controlli da parte della Polizia locale in parchi e aree pubbliche.

L’assessore

A chiedere una maggiore attenzione è stata la stessa assessore alla Sicurezza che ha la delega anche per la tutela degli animali, Paola Ceppi.

«Ci sono delle regole e vanno rispettate – ha subito precisato l’assessore – i proprietari di cani senza guinzaglio saranno multati. Gli agenti di Polizia faranno controlli più mirati. Al parco urbano Oriana Fallaci, ma anche in zona laghetto succede spesso di trovare cani liberi, ma quelle aree verdi e pubbliche non sono aree per la sgambatura».

Sanzioni fino a 400 euro

Diverse le segnalazioni che sono arrivate anche in Municipio e ora, anche dopo l’ultimo episodio avvenuto proprio al parco urbano, arriveranno le multe che da regolamento vanno da 25 euro fino a 400. L’Amministrazione di recente ha avviato anche una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono delle deiezioni canine con sanzioni fino a 500 euro.