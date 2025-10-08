Corsa e solidarietà agli alluvionati: arriva la quarta Meda Urban Race

Corsa, salute e solidarietà a chi è stato colpito dalla tremenda alluvione di lunedì 22 settembre, con l’obiettivo di aiutare la comunità di Meda. E’ in questo spirito propositivo e fiducioso di ripresa per il territorio, richiamato anche dall’Arcivescovo monsignor Mario Delpini durante la sua visita alla città, che questa mattina, mercoledì 8 ottobre 2025, all’ Auxologico San Luca di Milano, è stata presentata la quarta Meda Urban Race, manifestazione podistica promossa da Auxologico in collaborazione con il Comune di Meda e curata da A&C Consulting, in programma nel weekend di sabato 18 e domenica 19 ottobre.

Torna la Meda Urban Race

“La Meda Urban Race è diventata un appuntamento tradizionale, che richiama per due giorni le energie di associazioni, volontari e sportivi accumunati dalla convinzione che sport, salute, inclusione e solidarietà sono tra i motori più importanti della società – ha dichiarato Mario Colombo, presidente di Auxologico – Auxologico è orgoglioso di essere promotore e partner di questo grande evento che assume quest’anno un significato ulteriore dopo l’alluvione che ha messo in ginocchio Meda, molte famiglie, realtà produttive e anche l’oatorio. La Meda Urban Race 2025 vuole essere la continuazione della grande azione di solidarietà e di aiuto che i volontari di Meda hanno donato a chi è stato danneggiato dall’alluvione, in questo caso a favore della meritoria opera di Avis Meda”.

Il sindaco: “Un momento di grande condivisione per la città”

“La Meda Urban Race rappresenta un momento di grande condivisione per la nostra città – ha detto il sindaco di Meda, Luca Santambrogio – Ora, più che mai, ci sentiamo tutti parte di una comunità che con dedizione e tanta pazienza raggiunge i propri obiettivi. Questo evento ci coinvolge in un’esperienza unica, simbolo della nostra capacità di rialzarci con energia e vitalità nuove. Correre per le strade di Meda sarà il nostro modo per riappropriarci degli spazi che il maltempo ha ferito ma non ha piegato”.

Il vicesindaco: “Lo sport ci fa sentire forti insieme”

“La Meda Urban Race assume, adesso, ancora più importanza – ha aggiunto il vicesindaco e assessore allo Sport Stefania Tagliabue – Lo sport ha lo straordinario potere di farci sentire uniti e forti insieme. Questa è l’opportunità per ridare vitalità alla nostra amata Meda. Lo sport è aggregazione, condivisione, cura”.

Erano inoltre presenti Sergio Di Nicola in rappresentanza del Comitato Italiano Paralimpico e Maurizio Galli di Avis Meda.

Le novità della nuova edizione: la 18 km e la corsa coi quattro zampe

La novità di questa edizione è nella distanza di 18 chilometri competitiva, start alle 9, cronometrata e certificata, aperta a runner tesserati Fidal. Distanze per tutti con le tre non competitive, la neonata 18 chilometri e le tradizionali 10 km con start alle 9.30 e la 5 km con partenza alle 9.45. Tutte le non competitive non prevedono l’obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico. Tra le novità di quest’anno c’è anche la possibilità di partecipare con i nostri amici a quattro zampe: se si vuole partecipare alla 5 km con il proprio cane l’iscrizione è gratuita per entrambi. L’iniziativa è a cura dell’Allevamento Corgi Pearl of the Crown e del Centro Cinofilo Gottwj Academy.

Attenzione al legame tra umani e animali

“La novità della partecipazione dei cani alla Meda Urban Race di quest’anno porta con sé un forte valore simbolico e pratico, all’insegna dell’inclusività, del benessere e del legame tra esseri umani e animali – ha commentato Alice Bernardi, presidente dell’associazione Zampet e allevatrice amatoriale di Welsh Corgi Pembroke – Durante la giornata di sabato sarà possibile venire presso lo stand per conoscere i nostri amici Corgi che saranno lieti di far scoprire a grandi e piccini, il corretto approccio nei loro confronti. La presenza dei nostri amici a quattro zampe nasce dal desiderio di promuovere uno stile di vita attivo, inclusivo e condiviso valorizzando il legame speciale che unisce le persone ai propri animali”.

Sport e inclusività per cambiare il mondo

Nell’anima di Auxologico Irccs – in quanto ente di diagnosi, cura e ricerca medica, sempre attento anche alla prevenzione, ai corretti stili di vita e all’importanza dell’attività fisica personalizzata – la volontà di promuovere un evento che permetta la partecipazione di tutti, dai runner competitivi a quanti invece vogliano trascorrere semplicemente una giornata di sport e benessere, in compagnia di famiglia e amici. Sport e inclusività cambiano il mondo è, dunque, il claim che fa da cornice alla manifestazione ad altissimo potenziale inclusivo grazie al sostegno delle attività di volontariato di Avis Meda, insostituibile realtà territoriale che, con la spinta e professionalità di un centinaio di volontari, porta avanti i servizi di raccolta sangue, di emergenza, di trasporto sanitario, di telesoccorso e formazione, e nel fornire servizi a persone con disabilità.

La gara: il percorso della 18 km

Sarà una gara velocissima, ideale per testare lo stato di forma in vista di appuntamenti con mezze e maratone nelle settimane successive. Dopo la partenza dal piazzale Auxologico gli atleti andranno a caccia di emozioni su un tracciato completamente piatto e filante. Il tracciato prosegue lungo via Trento per poi svoltare in via Leonardo da Vinci e continuare su via Bologna da dove si entra nel Parco della Porada del Comune di Seregno. Si tornerà verso Meda attraversando via Einaudi e, passando per via Indipendenza, si raggiungerà via Gorizia. Una lunga cavalcata porterà a costeggiare il Ciclodromo, lo Stadio Città di Meda, e via Busnelli, via del Cimitero, per poi fare ritorno in via Pace 18 davanti all’Auxologico di Meda dove ci sarà il traguardo.

Non solo gare, il ricchissimo programma dell’evento

Il weekend di gara è un’occasione per vivere emozioni di famiglia. Sabato 18 ottobre, il villaggio gara, allestito nell’area del piazzale Auxologico in via Pace, sarà dedicato ai più piccoli che potranno cimentarsi in giochi e attività sportive, in vista della partecipazione alle manifestazioni non competitive, sulla distanza di 10 o 5 km, di domenica 19.

Sabato 18 ottobre – mattino

Dalle 10.00 alle 10.15

Apertura della giornata con Auxologico e Organizzatori MUR

Dalle 10.00 alle 13.00

• Dimostrazioni canine sulla corretta interazione tra bambini e cani a cura dell’allevamento corgi Pearl of the Crown. Attività di pet therapy gratuita.

• Attività di footbike e promozione attività disabili sul territorio a cura di Footbike and sport e Ideabili con possibilità di provare la footbike e confronto con la associazione sulle attività territoriali

• Gioco del basket 3vs3 con la Meda Basket Asd

• Promozione di attività per disabili: teatro, danza, pet therapy e sport, attività per camp e laboratori con l’associazione HEROES asd – disABILITY sport

• Attività di sport vario con:

– Gioco del Golf con AIAS onlus

– Ping-pong, a cura di Pinpong con prove libere e mini tornei

– Area multigioco Decathlon con Atletico Meda e attività di calcio

– Atletica leggera con Atletica Meda

Dalle 10.00 alle 11.00

Pilates riabilitativo, Ginnastica dolce e posturale, Medical Fitness a cura di Auxologico

Dalle 11.00 alle 12.00

Tangoterapia a cura di Auxologico

Sabato 18 ottobre – pomeriggio

Dalle 14.00 alle 18.30

• Dimostrazioni canine di clicker training, nosework (ricerca di sostanze), e k9 (cross training, ginnastica propriocettiva per rafforzamento muscolare) a cura del Centro Cinofilo Gottwy Academy.

• Gioco del basket 3vs3 con la Meda basket asd, Pallacanestro Cantù asd: open day di basket con sfide e prove libere.

• Attività di duathlon e attività disabili sul territorio a cura di Ideabili e CUS Pro Patria Triathlon con possibilità di provare bici/corsa, realizzando anche una mini-competizione in Via Pace. Coinvolgimento dell’Atletica Meda.

• Promozione di attività per disabili: teatro, danza, pet teraphy e sport, attività per camp e laboratori con l’associazione Heroes Asd – dis-ability sport.

• Attività di sport vario con:

– Gioco del Golf con AIAS onlus

– Ping-pong, a cura di Pinpong con prove libere e minitornei.

– Area multigioco Decathlon con Atletico Meda e attività di calcio.

– Atletica leggera con Atletica Meda.

Dalle 15.00 alle 16.00

Pilates riabilitativo, Ginnastica dolce e posturale, Medical Fitness a cura di Auxologico.

Dalle 15.00 alle 17.00

Allenamento dimostrativo e condivisione con i partecipanti di basket in carrozzella con la Briantea84 asd.

Dalle 18.15 alle 18.30

Chiusura della giornata con Auxologico e Organizzatori MUR.

Domenica 19 ottobre

Ore 7.00 ritrovo

Servizi aperti:

– Segreteria per ritiro pettorali da fuori regione

– Spogliatoio

– Deposito borse

Ore 8.00 riscaldamento dal palco

Ore 9.00 partenza della gara competitiva e non di 18 km

Chiusura percorso alle h.11.20.

Ore 9.30 partenza della gara non competitiva della 10 KM

Chiusura percorso alle h.11.10.

Ore 9.45 partenza della gara non competitiva della 5 KM

Chiusura percorso alle h.10.45.

Dalle ore 9.45 apertura ristoro

Dalle ore 11.45 premiazioni

Alle ore 12.30 chiusura manifestazione

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte al link https://www.endu.net/it/events/m21-meda-urban-race/. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi al villaggio gara solo sabato 18 ottobre.