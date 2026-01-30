Cresce la Casa di Comunità: nuovi ambulatori e servizi per i cittadini

La Casa di Comunità di Lentate sul Seveso, situata in via Garibaldi 37, è punto di riferimento per un bacino di circa 50.000 cittadini dei Comuni di Lentate, Barlassina, Lazzate, Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto.

Nuovi servizi alla Casa di Comunità

Si presenta con nuovi servizi e spazi ampliati. Grazie agli interventi di ristrutturazione finanziati dal Pnrr, da dicembre è infatti accessibile anche il primo piano della struttura, che va ad affiancarsi al piano terra già attivo, migliorando ulteriormente l’offerta di servizi sanitari e sociosanitari di prossimità a favore della comunità.

Presentati i nuovi spazi

Per presentare i nuovi spazi e illustrare i servizi attivi, si è tenuto nella mattinata del 29 gennaio 2026 un incontro aperto alla cittadinanza. Presenti per Asst Brianza il Direttore Generale Carlo Alberto Tersalvi, il Direttore Sociosanitario Antonino Zagari, il Direttore di Distretto Roberta Brenna, la Coordinatrice della Casa di Comunità Erica Alberio e una rappresentanza degli operatori; per il Comune di Lentate sul Seveso, presenti il sindaco Laura Ferrari, il vicesindaco Marco Boffi e l’assessore Territorio, Urbanistica e Cultura Matteo Turconi Sormani. Presenti anche il sindaco di Ceriano Laghetto Massimiliano Armando Occa e il vicesindaco Francesca Sulis, il sindaco di Barlassina Paolo Giovanni Vintani, l’assessore del Comune di Seregno Laura Capelli e alcune sigle sindacali.

Il ringraziamento da parte del Direttore Generale di ASST Brianza

Il Direttore Generale di ASST Brianza, Carlo Alberto Tersalvi, ha dichiarato:

“Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato contribuendo, a vario titolo, a rendere pienamente operativa 7 giorni su 7 questa Casa di Comunità, punto di riferimento per i cittadini del Comune di Lentate e dei Comuni limitrofi. Questa è una delle prime strutture a rispondere a tutti i criteri del DM 77 sulla dotazione e sugli standard delle Case di Comunità. Entro la fine di marzo puntiamo ad aprire oltre il 90% delle CdC previste sul nostro territorio. Fondamentale è stata – e continua ad essere – la sinergia con l’Amministrazione Comunale, che ringraziamo per aver supportato il progetto attraverso una collaborazione e un confronto costante. L’obiettivo è quello di rispondere al meglio ai bisogni della comunità e fornire servizi integrati e multiprofessionali all’interno di spazi adeguati e accoglienti”.

Il sindaco Laura Ferrari: “Sono molto soddisfatta del risultato”

La dichiarazione del sindaco del Comune di Lentate, Laura Ferrari:

“Esprimo molta soddisfazione per l’ulteriore risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra enti. I cittadini del nostro territorio godranno di importanti servizi per la tutela della persona che vive momenti di fragilità. Ora continuiamo il lavoro di collaborazione con i Medici di medicina generale, parte essenziale di questo progetto socio-sanitario”.

“Un passo avanti per la comunità”, la testimonianza del vicesindaco Marco Boffi

Il Vicesindaco di Lentate sul Seveso, Marco Boffi, ha affermato:

“La Casa di Comunità di Lentate sul Seveso rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il rafforzamento della sanità territoriale e della presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini. La struttura è pensata per offrire servizi sanitari e sociosanitari integrati, accessibili e vicini alla comunità, favorendo un modello di assistenza basato sulla prevenzione, sulla continuità delle cure e sull’integrazione tra professionisti. Un risultato raggiunto grazie alla stretta collaborazione tra amministrazione e ASST Brianza”.

I numerosi servizi situati al piano terra

Al piano terra della struttura, sono attivi vari servizi, tra cui:

– gli sportelli Accoglienza-CUP per la prenotazione di visite ed esami specialistici, il rilascio e rinnovo esenzioni e le pratiche di scelta e revoca disponibili ora anche per i cittadini extracomunitari;

– il Punto unico di accesso, che offre un servizio di orientamento e presa in carico per i bisogni sociosanitari;

– l’Ambulatorio infermieristico gestito da infermieri di famiglia e comunità che funge anche da punto prelievi;

– il Consultorio familiare.

A questi si aggiunge anche l’Ambulatorio Medico Diurno, collegato al servizio di Comunità Assistenziale: in questo modo è attivo 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle 24.00. Per accedere all’ambulatorio medico è necessario chiamare il numero unico 116117 attivo tutti i giorni e a tutte le ore. L’ambulatorio ha funzione anche di Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) per gli assistiti privi di Medico di Medicina Generale (per accedere chiamare il numero 039 6657199, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00 per appuntamento).

Gli ambulatori e le sale al primo piano

Al primo piano della Casa di Comunità sono presenti due ambulatori medici specialistici che ospitano diabetologa, fisiatra, epatologa e da dicembre anche una psicologa di comunità e cure primarie e da febbraio è previsto l’arrivo di una geriatra. E’ disponibile una sala d’attesa dedicata.

Al medesimo piano trova spazio una sala polifunzionale per riunioni, incontri d’equipe multiprofessionali, incontri di comunità e volontariato, e gli infermieri che si occupano delle Cure domiciliari nonché le assistenti sociali della Casa di Comunità.

I servizi comunali

La palazzina in cui ha sede la Casa di Comunità è di proprietà del Comune di Lentate. Ospiterà al primo piano anche alcuni servizi sociali comunali nell’ottica dell’integrazione con i servizi CdC (Sportello badanti, Sportello lavoro e Sportello vulnerabilità per richieste di servizi esclusivamente sociali) e beneficia anche della presenza dell’attigua sede della Croce Rossa Italiana.

Il personale della Casa di Comunità

All’interno della Casa di Comunità di Lentate operano: 5 amministrativi (sportelli Accoglienza CUP e Consultorio familiare), 8 infermieri di famiglia e comunità, 2 assistenti sociali, 1 coordinatore infermieristico, 4 medici specialisti (ginecologo del Consultorio, fisiatra, diabetologa, epatologa), 4 medici del ruolo unico della medicina generale che si alternano nell’ambulatorio diurno/Continuità assistenziale, 1 psicologa delle cure primarie e comunità. Per il Consultorio sono presenti, oltre al ginecologo e all’amministrativa, 1 coordinatore, 1 ostetrica, 1 infermiera, 1 assistente sociale, 1 psicologa, 1 educatrice.

I dati di attività e le percentuali di incremento

Sono stati raccolti i dati di attività della Casa di Comunità a partire dalla data di attivazione, il 26.10.2023, fino ale 31.12.2025.

Tra questi, il numero degli accessi, comprendente gli accessi amministrativi, l’accoglienza CUP per Scelta e Revoca e esenzioni; gli accessi socio-sanitari, totalizza un incremento del 51% (con un numero di 432 nel 2023, e 4333 accessi nel 2025).

Per quanto riguarda i prelievi, l’aumento è stato del 67%, registrando un totale di 1233 prelievi nel 2024, e 2065 nell’anno 2025.

Le cure domiciliari dei pazienti presi in carico dalla struttura invece, arrivano a 616 alla fine del 2025.

Informazioni utili e contatti

Sul sito web di ASST Brianza è pubblicata la carta dei servizi della Casa di Comunità di Lentate sS con il dettaglio dei servizi attivati, orari e modalità di accesso. Inoltre, per favorire la conoscenza dei servizi della Casa di Comunità da parte della popolazione, in particolare più fragile e anziana e più distante da Lentate, in accordo con l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto, il già presente Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT), situato in via Cadorna 10, viene ampliato anche con uno sportello di orientamento e informativo in funzione dal 21 gennaio il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 13.00 (giorno di mercato), dove un infermiere di famiglia o un assistente sociale sarà presente per attività di informazione, orientamento e prima valutazione del bisogno. Questa iniziativa ha carattere sperimentale ed è oggetto di monitoraggio e valutazione a distanza di sei mesi.