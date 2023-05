Croce bianca, i volontari danno l'addio al dottor Maurizio Figliuzzi

Grande cordoglio, in sezione a Giussano per la scomparsa del dottor Maurizio Figliuzzi, 73 anni, direttore sanitario della Croce bianca, di via D'Azeglio. Oggi pomeriggio a Carate i funerali del chirurgo odontoiatra.

Un grande amico dei volontari

Lutto tra i volontari della Croce bianca di via D’Azeglio, che perdono un grande amico, e una figura di riferimento importante. Si è spento, all’età di 73 anni, il dottor Maurizio Figliuzzi, medico chirurgo odontoiatra, che era il direttore sanitario della Sezione di Giussano e di altre Sezioni dell'area Brianza.

Un professionista molto stimato, che rappresentava all’interno della grande famiglia di Croce bianca, una guida.

Era direttore sanitario dal 2018

Il dottor Figliuzzi, sempre molto vicino ai volontari di via D’Azeglio, è stato nominato direttore sanitario nel 2018, quando nel direttivo, come presidente c’era Matteo Ballabio. Una grande perdita per tutta la famiglia di Croce Bianca. Malato da tempo, non aveva fatto trapelare nulla della sua malattia.

L'ultimo addio a Carate

Figliuzzi, nell’ultimo periodo si era trasferito a casa del figlio, a Carate, ed è proprio lì che oggi pomeriggio, alle 15 , nella chiesa principale, si svolgeranno i funerali. L’attaccamento con la sua città d’origine però è sempre stato molto forte: oltre all’impegno in sezione, Figliuzzi, aveva lo studio dentistico a Robbiano.

