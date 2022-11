Croci in piazza per ricordare le vittime della strada

La piazza trasformata in un cimitero per ricordare chi ha perso la vita sulla strada.

Per ricordare Matteo e tutte le vittime della strada

Torna dopo alcuni anni di stop dovuti alla pandemia la manifestazione carica di significato organizzata a Vimercate dall'associazione Matteo La Nasa. Un sodalizio che porta il nome del ragazzo di Vimercate morto nel 2011. Il giovane era stato travolto, mentre era seduto ai tavolini del bar, da un'auto uscita fuori di strada a forte velocità a Lecco.

Domenica in piazza Roma

Da allora la mamma, Croce Castiglia, e i parenti lottano per migliorare la sicurezza sulle strade e diffondere la cultura del rispetto della vita soprattutto tra i giovani.

Presente anche la Polizia

L'appuntamento è per questa domenica, 20 novembre, in piazza Roma, dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Qui verranno posate decine di croci con le relative foto delle vittime della strada. Per l'occasione saranno presenti anche gli agenti della Polizia stradale che allestiranno una sorta di percorso da affrontare con un particolare visore che simula le condizioni della guida in stato d'ebbrezza. Un'occasione, soprattutto per il giovani, per confrontarsi con i rischi che la guida in condizioni non ottimali comporta.

La mamma di Matteo a Roma dal Papa

L'evento è organizzato in occasione della Giornata per le vittime della strada che vedrà impegnata la stessa Croce Castiglia a Roma, in udienza da papa Francesco, insieme ad altri rappresentanti delle vittime della strada.

Il progetto dei 30km/h in tutte le città

Associazione La Nasa che nel frattempo ha deciso di portare avanti un altro progetto per l'introduzione in tutte le città d'Italia, sulla scorta di quanto già fatto da Bologna, del limite massimo di 30 chilometri orari in tutto il centro abitato.