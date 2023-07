Da Cavenago a Parigi in bicicletta per sostenere la ricerca: è iniziata l'avventura di Alessandro Lanza. Ieri mattina, mercoledì 19 luglio 2023, lo studente cavenaghese ha dato i primi colpi di pedale verso la capitale francese. A salutare l'inizio del suo viaggio era presente anche il sindaco di Cavenago Davide Fumagalli.

Un'avventura dai risvolti benefici. E' quella che sta vivendo in questi giorni il giovane cavenaghese Alessandro Lanza. Il 24enne, infatti, durante le settimane di preparazione al viaggio, ha avuto la possibilità di incontrare e conoscere "Oltre la Curva", associazione che si occupa di aiutare la ricerca contro i tumori, e di unire l'aspetto sportivo/turistico a quello solidale.

"Ho avuto la fortuna di conoscere Nicolò Caserini e Teudis Plaza di Oltre la Curva ed è nato subito un bellissimo rapporto - racconta Alessandro - Fin dall'inizio io ho pensato di affiancare al mio viaggio un aspetto solidale, in modo da arricchire ulteriormente la mia esperienza. Non volevo che rimanesse una cosa a sè stante, ma che avesse un significato anche per gli altri. Dalla conoscenza con Oltre la Curva è nata l'idea di raccogliere fondi per la Lilt".

Lanza, lo ricordiamo, attraverserà la Svizzera per poi raggiungere la Francia, coprendo in bicicletta gli oltre 1.200 chilometri che separano la "sua" Cavenago dalla capitale transalpina.

Alla partenza verso Parigi non è voluto mancare nemmeno il sindaco di Cavenago Davide Fumagalli, che ha voluto rivolgere il suo personale in bocca al lupo al concittadino.

"A volte penso che dovremmo evitare di giudicare o addirittura etichettare ragazzi o intere generazioni prendendone solo gli elementi negativi - ha sottolineato il sindaco Fumagalli - Pensiamo a quale occasione stiamo perdendo nel non considerarli invece e soprattutto per le cose positive. Ecco a voi, Alessandro Lanza! Partendo da Cavenago sta percorrendo oltre 1200km in sella alla sua bicicletta attraversando Svizzera e Francia, con destinazione finale Parigi. Alessandro ha voluto intraprendere questo viaggio non solo come sfida personale, ma anche a sostegno della lotta ai tumori tramite una raccolta fondi per la LILT. Alessandro, oggi rappresenti la speranza e l'esempio per un intera generazione! Stamane non sarei mai potuto mancare alla tua partenza. Sono certo che insieme a me, tutta la nostra comunità, con profondo orgoglio, era li con te. Ci vediamo al tuo ritorno! Con profonda stima e affetto, il sindaco".