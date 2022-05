Da ieri è cambiata la viabilità della Santa e di via del Salaino

Viabilità

Il provvedimento era stato annunciato nelle scorse settimane. Agli agenti della Locale il compito di controllare che i veicoli in transito siano tra quelli autorizzati.

Da ieri, martedì 3 maggio, è cambiata la viabilità in via del Salaino e in via della Santa a Vimercate.

Nel dettaglio in via del Salaino, come annunciato nelle scorse settimane, nel tratto compreso tra le vie Matteotti e Pasteur è stato introdotto il senso unico di circolazione, con andamento est-ovest (da via Matteotti verso via Pasteur); in questo tratto il limite di velocità è di 30 Km/h.

Sempre nel tratto a senso unico è stata riservata una corsia ciclabile contrassegnata da segnaletica di colore giallo ed è stato realizzato un attraversamento ciclabile in via del Salaino e via Archimede.

Per quanto riguarda invece via della Santa come già previsto, c'è stata l'apertura ai veicoli per i soli residenti del Comune di Vimercate di via Del Bruno e di via Cascina del Bruno, in direzione nord-sud, ovvero da via Cascina del Bruno a via Del Salaino e nei giorni dal lunedì al venerdì (non festivi) dalle ore 07.00 alle ore 09.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

«L’idea di fondo è sempre stata quella di rimediare al disagio dei vimercatesi di Cascina del Bruno che, con la chiusura della strada dal traffico sono costretti a lunghi giri per raggiungere il centro di Vimercate e i principali servizi - aveva spiegato il sindaco di Vimercate Cereda nei giorni scorsi. Da ciò la decisione di concedere solo a loro il transito in determinati orari, evitando invece che venga utilizzata da tutti come scorciatoia».

(foto dal sito del Comune di Vimercate)