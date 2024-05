La Giunta Comunale di Vimercate ha approvato, nella seduta del 2 maggio, il progetto di implementazione dei servizi di Polizia Locale sul territorio cittadino per il periodo fra maggio e ottobre di quest’anno.

Da maggio a ottobre rafforzati i turni della Polizia locale a Vimercate

Il progetto, proposto dal Comando di piazzale Marconi, mira al presidio e al controllo di possibili emergenze che non possono essere governate durante i turni normali di servizio degli agenti, con un prolungamento dei turni di servizio, che in quelli serali può arrivare fino all’una di notte, in alcune specifiche situazioni o in occasione di particolari eventi, per un totale di 250 ore di lavoro da ripartire in 14 giornate.

“La movida è un elemento positivo sia dal punto di vista sociale che economico, ma deve coniugarsi anche con le esigenze degli altri residenti in città - ha commentato il Sindaco Francesco Cereda. Affinché questo avvenga è importante che ci siano controlli adeguati, che anche quest'anno verranno garantiti dalla presenza straordinaria della Polizia Locale e dai controlli interforze realizzati insieme a Carabinieri e Polizia di Stato, in virtù del protocollo d'intesa sottoscritto con la Prefettura. Si tratta di un progetto che va avanti da due estati e che rinnoviamo ogni anno in virtù dei positivi risultati che porta. Ci tengo a ringraziare la Polizia Locale per la disponibilità e la collaborazione con cui agenti e Comandante si mettono a disposizione e senza le quali questo progetto non sarebbe possibile."

Il progetto rappresenta un’attuazione degli impegni presi nel protocollo d’intesa siglato nel 2022 dal Comune di Vimercate con la Prefettura di Monza e Brianza per l’incremento della sicurezza urbana.

Circolazione, decoro urbano e guida sicura

Particolare attenzione sarà prestata al presidio della circolazione stradale in occasione di eventi di piazza organizzati o patrocinati dal Comune (come la Notte Medievale o la Notte di Sport), al presidio delle attività economiche - e in particolare dei locali ed esercizi pubblici aperti fino a tarda ora -, al mantenimento del decoro urbano, ai controlli sui fenomeni di guida scorretta.

In coerenza con le positive esperienze degli ultimi due anni e con le indicazioni di indirizzo della Giunta e della Prefettura, si è mantenuta la connotazione della previsione dei servizi interforze che vedranno impegnati congiuntamente e in modo coordinato la Polizia Locale, i Carabinieri e la Polizia di Stato.

(foto archivio)