Da Meda al Grande Fratello Vip: inizia l’avventura televisiva per il rapper

Da Meda al Grande Fratello Vip. Stasera, martedì 17 marzo2026, il rapper GionnyScandal, all’anagrafe Gionata Ruggieri, cresciuto in città, entrerà nella casa più spiata d’Italia, pronto a mettersi in gioco insieme ad altri concorrenti del mondo della musica e dello spettacolo.

Adottato quando aveva solo due anni, è cresciuto a Meda

Nato il 27 settembre 1991 a Pisticci, un Comune in provincia di Matera, in Basilicata, è stato adottato quando aveva solo due anni da una famiglia di Meda. Ma nel giro di poco tempo ha perso i suoi nuovi genitori, morti quando era piccolo, e a prendersi cura di lui ci ha pensato nonna Adriana Bezze, «la persona più importante della mia vita», ha detto in più occasioni.

GionnyScandal: “La musica mi ha salvato”

Quando viene a mancare anche lei, Gionny sprofonda nello sconforto e sarà la musica, da sempre la sua grande passione, a salvarlo. Nel 2016 inizia a dedicarsi alle canzoni a livello professionale e nel giro di poco il suo successo aumenta, in particolare tra i giovanissimi. Nei suoi brani non usa filtri, esprime tutte le sue emozioni, positive e negative, manifesta il suo disagio, mette a nudo la sua anima. E arriva dritto al cuore.

Ora è pronto a entrare nella casa del Grande Fratello Vip

Ora è pronto a mettersi in gioco in televisione, come ha spiegato sabato a Silvia Toffanin, che l’ha accolto nel salotto di «Verissimo»:

«La vivo come una specie di vacanza, una nuova avventura – ha spiegato Ho deciso di partecipare per festeggiare i dieci anni di carriera: ho da poco concluso il tour, è andato molto bene. Ora ho un po’ di tempo libero e così, dato che si vive una volta sola, ho pensato di buttarmi».

“Farò fatica a stare senza telefono”

Ammette che farà fatica a stare senza cellulare: