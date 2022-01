A Vimercate

C’è voluto qualche giorno in più del previsto, ma alla fine tutte le caselle sono andate al loro posto.

Da mercoledì apre il nuovo hub per i tamponi nell'area ex Ibm

Aprirà mercoledì 19 gennaio il nuovo hub per i tamponi anti Covid nell’area ex Ibm a Vimercate. Un servizio ulteriore rispetto a quello già assicurato nell’ospedale cittadino, voluto da Comune e Asst Brianza e reso possibile grazie alla disponibilità dei proprietari dell’area.

Si conclude quindi positivamente una corsa contro il tempo incominciata una decina di giorni fa, dopo una settimana nera al nosocomio cittadino letteralmente preso d’assalto da migliaia di persone con code interminabili lungo la viabilità cittadina, e non solo, e con pesanti disagi per gli utenti e i dipendenti dell’ospedale impossibilitati a raggiungere il presidio.

Da ciò la decisione di trovare una soluzione alternativa. E la scelta, scartate altre ipotesi (sul tavolo anche la sede di Agrate della Croce Rossa e un’area a Caponago), è caduta per volontà di Guido Grignaffini, direttore sociosanitario di Asst Brianza e responsabile della task force regionale per i tamponi, su una porzione della grande area dismessa dell’ex Ibm, a Velasca. Sul fronte verso via Kennedy. Qui sono stati posati due container che consentiranno da mercoledì di procedere con i tamponi, alleggerendo quindi l’ospedale.

Gli orari

A far propendere per l’opzione ex Ibm è stata innanzitutto la posizione strategica, in un’area da subito disponibile, con ampio parcheggio a disposizione e, soprattutto, a ridosso dell’uscita di Vimercate Nord, della Tangenziale Est. Il servizio sarà attivo per ora dalle 7.30 fino, indicativamente, alle 16.30. Ad occuparsi della gestione dei flussi saranno come al solito i volontari della Protezione civile di Vimercate.