Dal pallone da basket alla fiamma olimpica: la grande Raffaella Masciadri tedofora nella sua Meda

La grande cestista Raffaella Masciadri tornerà nella sua Meda come tedofora: martedì 3 febbraio porterà la fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano-Cortina.

L’ex giocatrice di basket, che nel ruolo di ala ha vinto 15 scudetti, dall’8 settembre 2022 Team Manager della Juventus Women, sarà infatti una dei tedofori che nel pomeriggio di martedì passeranno da Meda con la fiaccola delle Olimpiadi. Per un pomeriggio passerà quindi dalla palla a spicchi alla fiamma.

Fino a pochi giorni fa nessuno sapeva chi sarebbe passato in città, nemmeno il sindaco Luca Santambrogio, che a scanso di equivoci lo aveva spiegato chiaramente sulla sua pagina Facebook. Qualcuno aveva avanzato il nome di Igor Cassina, che però è stato assegnato a Monza. Proprio oggi, sabato 31 gennaio 2026, l’annuncio della campionessa, che ha sempre portato la sua Meda nel cuore, come lei stessa aveva detto nel 2021, quando il Comune l’aveva insignita della benemerenza civica.

“Ci sono momenti che chiudono un cerchio e ne aprono uno nuovo. Essere nominata tedofora di Milano Cortina 2026 a Meda è uno di questi – ha scritto Raffaella Masciadri sulla sua pagina Facebook – E non solo perché si tratta di cerchi olimpici e di olimpismo. Meda è la città in cui sono cresciuta, dove ho studiato, dove ho mosso i primi passi nel mondo dello sport e dove ho imparato il valore del sacrificio, della passione e del gioco di squadra. Da qui è iniziato il mio percorso, che mi ha portata a diventare cestista professionista prima, membro del Consiglio Nazionale del Coni poi e ora dirigente sportiva. Tornare a Meda con la fiaccola olimpica tra le mani, ha un significato profondo che va oltre lo sport. È il piacere di avere i miei concittadini al mio fianco, è un grazie alle mie radici, alla mia famiglia, e ai sogni nati da bambina. Orgogliosa, emozionata e grata.

Ci vediamo martedì 3 febbraio”.