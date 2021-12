Nel giorno del compleanno di Meda la consegna delle benemerenze civiche

Cerimonia

Premiato chi, nel 2020 e nel 2021, si è distinto in vari campi e ha rappresentato un vanto per la città.

Nel giorno del suo compleanno, Meda ha conferito le benemerenze civiche a chi, in questi ultimi due anni, si è distinto in vari campi e ha rappresentato un vanto per la sua città.

Benemerenze civiche conferite il 10 dicembre, giorno del compleanno di Meda

I prestigiosi riconoscimenti sono stati conferiti nella sala consiliare del Municipio venerdì 10 dicembre 2021, "una data importante per la città, che fu costituita come Comune il 10 dicembre 1252", ha spiegato il sindaco Luca Santambrogio prima di passare alle premiazioni.

Ecco i premiati

Per l'anno 2020 sono state assegnate le benemerenze ad Avis Meda, Fondazione Giuseppe Besana Onlus e Gruppo Comunale Protezione Civile Meda, "realtà che si sono distinte per il grande impegno profuso durante la pandemia Covid-19", ha sottolineato il primo cittadino. Per il 2021 sono state assegnate le benemerenze civiche all'imprenditore Filippo Berto, allo storico presidente della Pro Loco Eugenio Boga, all'ex assessore Silvano Desideri (alla memoria) e all'ex cestista e ora membro del Coni Raffaella Masciadri. E' stata inoltre assegnata la cittadinanza onoraria alla società canturina Briantea84, che da luglio 2019 ha trovato casa al Palameda per il basket in carrozzina.

A tutti la moneta realizzata dall'architetto Cassina

A tutti i premiati è stata consegnata una moneta (di metallo ricoperto da uno strato in oro) che diventa il simbolo delle benemerenze presenti e future, ideata dall’architetto Riccardo Cassina.

