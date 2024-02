Dalla Regione due maxi finanziamenti per garantire più sicurezza sulle strade del Vimercatese

La realizzazione della rotonda sul "Pagani" di Vimercate e l'allargamento della strettoia lungo la Sp177 al confine tra Usmate Velate e Camparada: sono questi i due progetti che Regione Lombardia finanzierà con l'obiettivo di garantire più sicurezza sulle strade del Vimercatese.

Il maxi finanziamento della Regione

La Giunta Fontana ha approvato la delibera, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi (Lega), per 52 interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali lombarde con ben 50 milioni di euro per il triennio 2024-2026. Per quanto riguarda la provincia di Monza e Brianza sono due i progetti che verranno finanziati per un totale di 2,1 milioni di euro.

Lavori a Vimercate e tra Usmate Velate e Camparada

In merito alla notizia è intervenuto il Consigliere regionale capogruppo della Lega, e membro della Commissione "Territorio e infrastrutture" Alessandro Corbetta:

“Alla Provincia di Monza e Brianza sono destinati 2,1 milioni di euro per due interventi attesi da anni: la realizzazione di una rotatoria sulla SP45 a Vimercate all’incrocio con via del Salaino (800mila euro) e l’allargamento veicolare con la messa in sicurezza dell’intero tracciato della SP177 che collega i Comuni di Usmate Velate e Camparada (1,3 milioni di euro). Con questi fondi destinati dalla Regione Lombardia alle Province si potranno eseguire le manutenzioni straordinarie delle strade sotto la responsabilità provinciale, una misura importante per garantire collegamenti stradali sicuri in tutta la Regione. Complimenti quindi a Regione e Assessorato che da anni mettono una pezza rinnovando il sostegno alle province per la gestione del territorio, enti che purtroppo dopo la sciagurata riforma delle province voluta dal Pd nel 2014 non sono più in grado di garantire la messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viabilistiche”.

La strettoia sulla Sp177

Sull'intervento in programma tra Usmate Velate e Camparada, Corbetta ha aggiunto:

"In particolare, voglio segnalare i lavori previsti per l’allargamento veicolare con la messa in sicurezza dell’intero tracciato della SP177 che collega i Comuni di Usmate Velate e Camparada per una spesa di 1,3 milioni di euro. Con questi fondi destinati dalla Regione a tutte le province lombarde si potranno eseguire le manutenzioni straordinarie delle strade sotto la responsabilità provinciale, una misura importante per garantire collegamenti stradali sicuri in tutti i territori”.

Il grazie della Lega di Usmate Velate

Sui lavori finanziati dalla Regione nei prossimi mesi è intervenuta anche la sezione della Lega di Usmate Velate: