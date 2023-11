Un bando dedicato ai cittadini e alle attività economiche che hanno subito danni a seguito della violenta ondata di maltempo che si è abbattuto sul territorio brianzolo nel luglio scorso.

Danni causati dal maltempo di luglio: dalla Regione contributi per cittadini e attività

Il bando è quello di Regione Lombardia, che ha messo a disposizione delle risorse economiche attraverso un bando dedicato. A darne notizia in queste ore è stato il Comune di Vimercate, anch'essa fortemente colpita dal maltempo in quel periodo.

Il bando, che servirà anche ad una nuova e più puntuale ricognizione, sarà attivo fino alle ore 16 del 4 dicembre. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a Regione Lombardia ta questo link: https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home.

Sul sito del Comune di Vimercate sono disponibili le informazioni per il bando riservato sia ai cittadini che per le attività

economiche e produttive con i moduli per la domanda.

Attivato anche un servizio di informazioni dedicato

Inoltre l’Amministrazione Comunale ha attivato un servizio di informazioni dedicato che può essere contattato tramite l'indirizzo mail del Responsabile Comunale dei Servizi di Protezione Civile, Vittorio De Biasi alla seguente mail: vittorio.debiasi@comune.vimercate.mb.it indicando come oggetto: Bando Regione Lombardia – OCDPC 1026/23 - richiesta informazioni.

Il bando sarà attivo fino alle ore 16 del 4 dicembre. Le domande vanno presentate esclusivamente online