Danni da nubifragio, ecco cosa devono fare i cittadini di Vimercate per i rimborsi

Regione Lombardia ha avviato le procedure per richiedere al Governo lo stato di calamità naturale per l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia nei giorni scorsi: si tratta di un passaggio fondamentale affinché la Regione possa riconoscere dei contributi straordinari ai cittadini che hanno subito danni.

Tempi molto stretti

E anche i vimercatesi possono avviare la procedura per chiedere i contributi. I tempi sono però molto stretti.

Sul sito internet del Comune di Vimercate è possibile scaricare il modulo di segnalazione, che può essere consegnato tramite posta elettronica oppure consegnato presso lo sportello polifunzionale Spazio Città entro il termine tassativo del 31 luglio (lunedì) alle 12.30.

Descrizione dei danni e fotografie

Nel modulo si devono indicare la descrizione esaustiva dei danni subiti, completa di fotografie, e la quantificazione sommaria delle spese da sostenere o sostenute.

Il Comune inoltrerà la richiesta alla Regione

Il Comune di Vimercate inoltrerà poi i dati al sistema di raccolta di Regione Lombardia. Gli eventuali non saranno erogati dal Comune ma da Regione Lombardia; il Comune non è competente per la quantificazione economica dei danni subiti da cittadini e imprese.